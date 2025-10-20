Sumar defiende una misión de paz en Gaza y Podemos pide tratar a Israel como a "los nazis tras la II Guerra Mundial"

20 October 2025, Palestinian Territories, Gaza City: Palestinians bid farewell to their relatives and loved ones killed in an Israeli attack despite the ceasefire agreement. Photo: Abed Rahim Khatib/dpa - Abed Rahim Khatib/dpa

IU reclama romper relaciones con el Gobierno de Netanyahu y presión social para que el Ejecutivo no tenga posiciones "timoratas"

MADRID, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Sumar ha pedido que España apoye la propuesta de una misión de paz en Gaza bajo el auspicio de la ONU para garantizar el alto el fuego, IU ha demandado que se rompa relaciones con Israel tras los nuevos ataques militares y Podemos ha lanzado que no habrá "paz ni justicia" para los palestinos hasta que no se derrote "política y militarmente" al Gobierno hebreo y se les trate como a los "nazis tras la II Guerra Mundial".

En rueda de prensa este lunes en Madrid el portavoz de Sumar y ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha censurado la nueva ruptura del alto el fuego por parte de Israel que ha generado otra vez "muerte y destrucción" en Gaza.

De esta forma, ha apuntado que se necesitan mayores garantías del cese de la ofensiva en Gaza y que no vale el plan para la zona del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que se sustenta solo en los intereses de empresas norteamericanos y quiere reorganizar los equilibrios de poder en Oriente Próximo.

A su juicio, ha defendido que la ONU sí puede aportar esas garantías y ha demandado que España apoye la resolución que plantearán Reino Unido y Francia en la asamblea general de Naciones Unidas, basada de una misión de paz coordinada con la autoridad palestina.

También ha insistido en que la solución para Gaza debe pasar por una conferencia de paz que consagre la vía de los dos Estados, el palestino y el israelí.

PODEMOS: HAY QUE TRATAR A ISRAEL COMO A LOS NAZIS

Mientras, el coportavoz y secretario de Organización de Podemos, Pablo Fernández, ha expresado su "máximo condena" los nuevos ataques en Gaza por parte del "Estado genocida de Israel", al que acusa de incumplimiento "sistemático y diario" del alto el fuego.

De esta forma, ha sostenido que ahora solo impera la "impunidad" de Benjamin Netanyahu y que "no habrá paz ni justicia" para Gaza sin autodeterminación del pueblo palestino ni mientras "no se derrote política y militarmente" al "ente sionista" y se le dé el "mismo trato que se le dio a los nazis tras la II Guerra Mundial".

Finalmente, ha demandado de nuevo que el Gobierno despliegue un decreto de embargo "real" a la compraventa de armas a Israel, que se rompa todo tipo de relaciones con el país hebreo y que rechace el plan de Trump para la zona.

IU: PRESIÓN PARA QUE EL GOBIERNO ROMPA RELACIONES

Por su parte, el coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, ha criticado que Israel haya perpetrado nuevos ataques en Gaza, mostrando que para el "Estado genocida" el alto el fuego consiste en que 'Tú paras y yo disparo'.

Así, ha denunciado que el Gobierno del primer ministro hebreo, Benjamin Netanyahu, viola sistemáticamente el derecho internacional al bloquear otra vez la entrada de ayuda humanitaria y vuelve a reclamar que se rompa relaciones con Israel y haya movilización social para que el Ejecutivo español se deje de "estrategias timoratas".

"Romper las relaciones con Israel es un imperativo moral y ético", ha desgranado Maíllo para instar a que se suspenda también el acuerdo comercial de la UE con el país hebreo.