Sumar defiende que Puente está "dando la cara" y critica que el PP busca rédito electoral tras el accidente ferroviario

MADRID 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora general de Sumar, Lara Hernández, ha defendido que el ministro de Transporte, Óscar Puente, está "dando la cara" a la hora de dar explicaciones sobre el accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba) y ha cargado contra PP y Vox, a los que acusan de tratar de conseguir rédito electoral con la tragedia.

En rueda de prensa este lunes en Madrid, Hernández ha destacado que hay una investigación en marcha para esclarecer este suceso con la que hay que ser respetuosos, dado que será la que determine si hay o no algún tipo de responsabilidad política.

A nivel general, la dirigente de Sumar ha enfatizado que el servicio ferroviario es una pieza esencial del país y que hay que defender esta infraestructura clave con más inversión pública, tanto en alta velocidad como el servicio de Cercanías a tenor de lo que están viendo en Cataluña.

ESTRATEGIA "CARROÑERA DE VOX"

Por otro lado, ha cargado contra la estrategia de Vox que "para sorpresa de nadie", está a su juicio en una política "carroñera" y "catastrófica" esparciendo bulos. Y también ha criticado al PP que, bajo su criterio, está compitiendo con los de Santiago Abascal para rascar algún rédito político.

Especialmente ha arremetido contra Feijóo y sus denuncias de falta de transparencia del Gobierno para afearle que la gestión comunicativa del PP en la dana que sufrió Valencia se basó en las mentiras.

Hernández ha respaldado que el ministro de Transporte está dando explicaciones en tiempo real y que ahora quieren ver cómo evoluciona la investigación. También, al igual que Podemos, espera que el Gobierno revise el impacto de la liberalización del servicio ferroviario.

En cuanto a la petición de dimisión de Puente por parte del líder de ERC, Oriol Junqueras, ante las constantes incidencias en Rodalies, Hernández ha recalcado que el Gobierno avanzará en la legislatura si es útil para la gente y por ello defiende que haya más inversión y medidas de intervención del mercado de la vivienda, en las que Sumar está trabajando conjuntamente.

Respecto a la petición del PP para que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparezca en el Senado, la coordinadora de Sumar ha recordado que el jefe del Ejecutivo y Puente ya han pedido acudir de motu propio al Congreso y que eso es lo que debe prevalecer.