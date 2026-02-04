Sumar defiende "volver a traer las veces que sea necesario" el escudo social tras avisar Junts de su voto en contra

Archivo - La coordinadora general de Sumar, Lara Hernández, durante una entrevista para Europa Press, a 13 de noviembre de 2025, en Madrid (España). Lara Hernández comenzó su trayectoria política como parte del movimiento 15M y de la marea granate en Berl - Ananda Manjón - Europa Press - Archivo

MADRID, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora general de Sumar, Lara Hernández, ha defendido que el decreto del escudo social, que incluye la prohibición de desahucios a familias vulnerables, se "vuelva a traer las veces que sea necesario" hasta lograr la convalidación definitiva del Congreso.

No obstante, ha confiado en que la negociación con los grupos parlamentarios dé sus frutos y pueda ser aprobado, sobre todo en el caso de Junts que ha confirmado su intención inicial de votar en contra del texto aprobado este martes en el Consejo de Ministros cuando recale en la Cámara Baja.

En declaraciones a 'Onda Cero', recogidas por Europa Press, Hernández ha admitido que el Gobierno progresista tiene que lidiar ahora con una mayoría de tinte conservador en el Congreso, una vez que Junts se está uniendo a PP y Vox en votaciones clave pese a que apoyó la investidura del presidente, Pedro Sánchez.

No obstante, ha subrayado que tienen que seguir trabajando para alcanzar un acuerdo dentro de una negociación que, según ha destacado, tiene que poner en el centro la necesidad de aprobar el decreto del escudo social. Y es que ha advertido de que no se entendería que formaciones políticas excluyan de protección social a personas vulnerables.

Es más, ha denunciado que la suspensión de desahucios o el bono social eléctrico no tiene que estar siempre sometidas al "chantaje" de PP y Vox.

ASUME QUE EL ACUERDO CON EL PNV NO LES GUSTA, PERO LO ACEPTAN

Respecto al acuerdo entre PSOE y PNV para excluir a caseros con una sola vivienda en alquiler de la moratoria antidesahucios, Hernández ha explicado que esta no es la posición que ella defendería si fuera ministra de Vivienda ni tampoco su formación, pero admite que es un pacto que permite avanzar en obtener una mayoría parlamentaria al mencionado decreto asumiendo posiciones donde "uno no querría estar".

La coordinadora de Sumar ha aclarado que esta excepción corresponde a un porcentaje menor y que es compatible con mantener la protección social de los ciudadanos en situación de vulnerablidad.

Cuestionada sobre si tema que el PSOE, a tenor choques que han tenido últimamente en vivienda, dé muestras de que quiere romper el Ejecutivo, Hernández ha rechazado esa posibilidad y ha desgranado que las discrepancias son propias en los gobiernos compartidos, que al final terminan en consensos y acuerdos.

"DA IGUAL" LA MARCA, LO IMPORTANTE SON LAS ALIANZAS

Respecto a si piensa que la marca Sumar se mantendrá en las próximas elecciones generales si se reedita la coalición de partidos que agrupa ahora al socio minoritario del Ejecutivo, ha declarado que lo importante es garantizar un proyecto político cuya vocación es unir a más fuerzas políticas en torno a un programa y una misma candidatura.

En consecuencia, ha dicho que le "da igual" el nombre que al final tenga ese frente amplio, dado que lo esencial es tener una izquierda unitaria contra la "ola fascista que se viene". Aparte, ha advertido de que la gente está cansada de las "peleitas internas" enrte partidos.