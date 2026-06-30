Sumar destaca que traerán en julio al Congreso el decreto de alquileres cuando aten los apoyos para aprobarlo

Archivo - El secretario primero del Congreso y coportavoz de los Comuns, Gerardo Pisarello (i), y el dirigente de IU, Enrique Santiago (d), conversan durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 9 de marzo de 2023, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El dirigente de IU y portavoz adjunto de Sumar en el Congreso, Enrique Santiago, que los dos socios del Gobierno tiene la intención de llevar el nuevo paquete de vivienda al Congreso, que incluye la prórroga de contratos del alquiler, cuando tenga los apoyos suficientes que garanticen su aprobación.

Durante una rueda de prensa este martes en el Congreso, ha explicado que su espacio fue "muy contundente" y "críticos" con el PSOE al recalcar que no se estaba haciendo lo suficiente en vivienda para acompañar al resto de avances sociales de la legislatura.

Por tanto, esa insistencia ha permitido volver a traer la prórroga de contratos de alquiler, que fue rechazada en abril, e incluir en el nuevo paquete de medidas aspectos fiscales, como el IVA del 21% a pisos turísticos.

"La idea es presentarlo con garantías de que va a salir adelante", ha agregado Santiago para apuntar que en el caso de Sumar es importante que se pueda reactivar la prohibición de desahucios a colectivos vulnerables. También ha opinado que la Ley de Vivienda es "claramente insuficiente" al dejar que las comunidades autónomas puedan eludir la declaración de zonas tensionadas de mercado del alquiler.

Fuentes del grupo parlamentario expresan optimismo de convencer a Junts, incluyendo parte de sus demandas en el futuro decreto, y que traerán el texto a la Cámara Baja cuando se alcance un acuerdo con la formación catalana y el resto de aliados.

Mientras, el coportavoz de los Comuns y secretario primero de la Mesa del Congreso, Gerardo Pisarello, ha celebrado que el PSOE por fin se haga eco de la demanda "urgente" de recuperar la prórroga de alquiler y otras medidas, con el objetivo de frenar la especulación.

Es más, ha lanzado que ha tenido que llegar la "ofensiva de los jueces" para que los socialistas hagan caso a Sumar en materia de vivienda, para asegurar que no van a renunciar a la moratoria antidesahucios a familias vulnerables. "Vamos a batallar para conseguirlo", ha apostillado.