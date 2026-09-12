Sumar dice que trabaja en "algo importante" y la altura del reto electoral de 2027 y llama a la unidad de la izquierda

Archivo - La portavoz del grupo parlamentario de Sumar, Verónica Martínez Barbero. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Sumar asegura que está "construyendo algo importante" y trabajando en "alianzas" para "presentar un proyecto político que esté a la altura del reto" electoral que suponen los comicios previstos para 2027, una tarea de la que se conocerán sus frutos "en las próximas semanas" y en la que consideran clave "luchar" por la "unidad" de la izquierda y "aportar" su capacidad de "ensanchar, movilizar y ser reconocibles" en un "espacio estable y fuerte de la izquierda".

Así lo han puesto de manifiesto las co-coordinadoras del espacio, Verónica Martínez Barbero y Rosa Martínez, durante sus intervenciones en la primera reunión presencial tras la asamblea de julio que ha celebrado en Madrid el Grupo Coordinador de la organización.

"Vamos a anunciar en las próximas semanas cosas importantes, llevamos tiempo trabajando, estamos preparadas, vamos a estar a la altura porque la gente nos está esperando", ha garantizado Martínez. "Estamos construyendo algo importante de la mano de nuestras organizaciones hermanas y Movimiento Sumar tiene un papel central en esta construcción", ha destacado Martínez.

IU, Comuns, Más Madrid y Movimiento Sumar marcaron la vuelta del verano, y el arranque del nuevo curso político, como el momento para resolver la indefinición de los dos elementos que vienen arrastrando desde que en febrero confirmaron su intención de revalidar su alianza electoral: la marca de la candidatura y el referente electoral.

Pero sus dirigentes no han concretado nada en sus intervenciones de este sábado. Martínez Barbero ha recordado que en 2023, en unas "condiciones dificilísimas" y en "muy poco tiempo" fueron capaces de diseñar una candidatura que reunió más de 3 millones de votos, 31 escaños en el Congreso y sirvió para "cerrar el paso a un gobierno de PP y Vox y abrir una nueva etapa progresista en España".

REIVINDICAN SU GESTIÓN EN EL GOBIERNO

"Y lo volveremos a hacer. No hemos dejado de trabajar para ello. Tenemos energía, convicción y capacidad", ha defendido, incidiendo en que en estos tres años en el gobierno de coalición han demostrado que saben "qué hacer con esa fuerza" y han llevado al Ejecutivo "ambición, capacidad para negociar y solvencia para convertir las propuestas en derechos".

"Hemos demostrado que se puede gobernar desde la izquierda y conseguir que las cosas que durante años nos dijeron que eran imposibles terminen siendo de sentido común", ha indicado, tras apuntar que Sumar tiene "muchísimo recorrido por delante" y poner en valor sus logros en materia de trabajo, vivienda, memoria democrática, transición ecológica, feminismo, cuidados y cultura.

Desde su punto de vista, eso explica también lo que Sumar aporta a una izquierda que "necesariamente tiene que ser plural" y ha definido a su espacio como una "izquierda inequívocamente de izquierdas que quiere ser mayoritaria, que puede gobernar con el PSOE y decirle que no cuando se equivoca".

ENSANCHAR, MOVILIZAR Y SER RECONOCIBLES

"Pero nosotras no confundimos al enemigo. Tenemos claro que lo de enfrente es una derecha que quiere llevar a este país hacia atrás y a la que tenemos que confrontar con toda nuestra fuerza", ha advertido, antes de hacer un llamamiento a "luchar por la unidad" y a "aportar a un espacio estable y fuerte de la izquierda" toda su "capacidad de ensanchar, movilizar y ser reconocibles".

"Tenemos una enorme oportunidad por delante. Tenemos proyecto, tenemos gente preparada y tenemos organizaciones dispuestas a trabajar juntas. Pero sobre todo, tenemos la ambición de cambiar este país y la capacidad de hacerlo", ha aseverado la portavoz parlamentaria.

De su lado, Rosa Martínez se ha mostrado convencida de que, aunque la derecha "ya se ve ganadora", en España "hay mucha más gente decente que gente a la que le sobra la mitad del país". Por eso ha dado por hecho que las elecciones la ganará "la gente decente que tiene valores".

"Que nadie tenga duda de que estamos en el lugar correcto defendiendo lo correcto", ha incidido la secretaria de Estado de Derechos Sociales, quien ha aprovechado para condenar "todas y cada una de las agresiones con una motivación claramente política" que se han producido en las últimas semanas contra personas migrantes, del colectivo LGTBI o el grupo Tanxugueiras, y que ha vinculado con los discursos de odio que, a su juicio, alienta la derecha.

DERECHOS O FASCISMO

Martínez ha alertado de que estos no son "hechos aislados" sino que responden a "una estrategia" ante la que no se puede "pasar de puntillas ni mirar para otro lado". "Estamos en una disyuntiva o convivencia o odio, acogida o violencia, derechos o fascismo. Y en Movimiento Sumar tenemos muy claro dónde estamos", ha destacado.

Además se ha referido a las dificultades económicas que están provocando la inflación y los precios de la vivienda. En este punto, ha exigido que el decreto ley de prórroga y regulación de los alquileres se apruebe en el Consejo de Ministros "antes de final de septiembre" y "tomarse en serio" la inflación por la subida de los precios de la energía, actualizando "la protección a las familias y a las empresas que acaba a finales de este mes".

"Estamos secuestrados y condicionados por una economía fósil que en cada crisis geopolítica se utiliza para ganar todavía una cantidad más indecente de dinero", ha dicho, en referencia a los márgenes empresariales del sector del petróleo, señalando a PP y Vox por "poner freno a nuestra soberanía energética y a la transición ecológica".