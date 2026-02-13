Sumar exige al Gobierno medidas para proteger a las ONG que trabajan en Palestina de las "agresiones" de Israel

Archivo - El diputado de Sumar, Enrique Santiago, durante una sesión plenaria en el Congreso, a 11 de diciembre de 2025, en Madrid (España). (Foto de archivo). - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

Sumar considera necesario actuar desde el Gobierno de coalición para proteger a las organizaciones humanitarias que trabajan en Palestina, de las agresiones de Israel, y, en concreto para que se les devuelvan las licencias que necesitan para poder atender a la población palestina y que les han sido revocadas por el Gobierno de Benjamin Netanyahu.

"España y la ONU tienen que proteger a las organizaciones humanitarias y de cooperación que operan en Gaza y Cisjordania apoyando al pueblo palestino contra el genocidio", ha escrito en su cuenta de X el portavoz parlamentario de IU, Enrique Santiago, quien subraya que "tienen que acabar las agresiones de Israel" a entidades como la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (UNRWA).

Con el objetivo de que el Congreso inste al Gobierno a actuar en ese sentido, el socio minoritario del Ejecutivo ha registrado una proposición no de ley en el Congreso con medidas para poner fin a lo que considera una clara "vulneración de la legalidad internacional".

LLEVAR EL ASUNTO A LA ONU

Así, el grupo confederal plantea que el Gobierno eleve a la ONU la revocación de estas licencias a las organizaciones humanitarias y de cooperación que operan en Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este, y que denuncie la "criminalización" y el cierre de las organizaciones de la sociedad civil palestina.

En este contexto, reclama que España promueva en los organismos multilaterales una posición común que garantice el acceso humanitario "pleno, seguro y sin restricciones" en Palestina, así como la protección del espacio cívico y de las organizaciones humanitarias y de derechos humanos palestinas ante las "medidas arbitrarias adoptadas por Israel".

También demanda que se adopten medidas concretas, conforme a las demandas expresadas por las organizaciones de la sociedad civil, para apoyar a las organizaciones humanitarias y las ong españolas garantizando la seguridad del personal cooperante, la continuidad de su trabajo y la ejecución de proyectos en el terreno financiados por la cooperación española.

Asimismo, Sumar remarca la necesidad de mantener y refozar la contribución de España a la cooperación internacional y a la respuesta humanitaria en Palestina, incluyendo la cooperación con la UNRWA, con el fin de atender las necesidades urgentes de la población civil.