Sumar insta al ministro Albares a convocar al embajador de Estados Unidos como hizo con el de Irán

MADRID 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto de Sumar en el Congreso y diputado de Compromís, Alberto Ibáñez, ha reclamado al Gobierno que convoque al embajador de Estados Unidos en España, Benjamín León, como hizo con el de Irán, Reza Zabib, ante el conflicto en Oriente Próximo.

Durante una rueda de prensa en la Cámara Baja, ha expresado su apoyo a la decisión del Gobierno de no dejar utilizar las bases militares de Rota y Morón para participar en el ataque "trumpista" e "ilegal" a Irán.

Es más, ha agregado que toca "cerrar filas" con la posición "cabal, sensata y acorde" con el derecho internacional del Ejecutivo de coalición, dado que no existe el "derecho de ataques preventivos en legítima defensa" e incluso Naciones Unidas lo prohíbe.

Frente a ello, ha lanzado que si el PP o Vox estuvieran en la Moncloa no tiene dudas de que España ya estaría inmersa en esta guerra.

ADVERTENCIA A LOS INFLUENCERS

Por otro lado, ha afirmado que este conflicto requiere que España despliegue una reforma fiscal integral para que aporten más las rentas altas, sobre todo tras escuchar a los influencers que están en países como Emiratos o Qatar "quejarse" de los impuestos desde sus "altavoces mediáticos" pero, al mismo tiempo, exigir que "funcione mejor la asistencia consultar para regresar a España".

"Papá Estado necesita de impuestos, también para pagar servicios consulares que familias normales no utilizarán nunca y no se van a grandes playas paradisíacas a ostentar su odio a los impuestos", ha zanjado.