Sumar insta al PSOE aplicar las medidas anticorrupción pactadas y espera que la justicia actúe sobre Ábalos

1083839.1.260.149.20260504133417 El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y el diputado de Sumar Enrique Santiago, durante una rueda de prensa ofrecida por el espacio político configurado por Movimiento Sumar, Comuns, Más Madrid e Izquierda Unida, en el Espacio Ecooo, a 4 de mayo de 2026, - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID, 4 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Sumar y ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha apelado a que la justicia actúe ante el caso 'mascarillas', por el que está encausado el exministro José Luis Ábalos, y apela al PSOE a desplegar todo el plan de las medidas anticorrupción que pactaron en verano de 2025.

"Nosotros creemos que la justicia tiene que hacer su trabajo hasta el final e investigar hasta el final todo lo que haya que investigar en el caso que afecta a exdirigentes del PSOE en ese caso", ha trasladado este lunes en rueda conjunta con el portavoz parlamentario de IU, Enrique Santiago, en representación de los partidos de la coalición Sumar sobre la comparecencia de Ábalos en el juicio que se celebra en el Tribunal Supremo.

No obstante, Urtasun ha indicado que también es su responsabilidad desplegar la "agenda anticorrupción" que tienen pactada con el PSOE desde que se imputó en el caso Koldo al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.

Urtasun se ha referido a iniciativas como la oficina de prevención de la corrupción, un organismo para la recuperación de activos defraudados por corruptos o el refuerzo de la fiscalía, entre otras. De hecho, ha agregado que la "corrupción cero" es plenamente exigible y que su espacio político es la prueba de que es posible hacer política de forma limpia.

EL CASO MONTORO ES "EL MÁS GRAVE"

Por su parte, Santiago ha proclamado que la "corrupción hay que perseguirla se produzca donde se produzca" y que en el caso que afecta a Ábalos espera que el tribunal pueda hacer su trabajo "en profundidad".

Dicho esto, ha demandado que los tribunales y la policía hagan su trabajo también cuando "se persigan casos de corrupción que operan en el PP" y que esta formación "no bloquee todos los mecanismos de investigación del Estado".

Así, ha lanzado que están a la espera de conocer algo de la investigación del caso que afecta al exministro de Hacienda con el PP Cristóbal Montoro, que bajo su juicio es la trama "más grave" que ha habido en la democracia española.

El dirigente de IU ha aludido también al juicio del caso 'Kitchen' para aludir a la declaración de Manuel Morocho, inspector de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional e investigador principal del 'caso Gürtel', que bajo su criterio evidencia que hubo un "bloqueo absoluto de las investigaciones de lo que se denominaban los papeles de Bárcenas, el cobro de comisiones ilegales para financiar al PP".

"Son al menos dos cúpulas policiales desde el año 2009 y la cúpula política del Ministerio Interior del señor Fernández Díaz, dedicados a bloquear la investigación de la UDEF, impidiendo que la UDEF pudiera hacer su trabajo, es decir, garantizando la impunidad al PP", ha denunciado el también diputado del grupo plurinacional.