Sumar llama a la movilización en la calle para salvar la prórroga de alquileres y se conjura para volcarse en vivienda

Pablo Bustinduy, Ernest Urtasun, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, la portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Barbero, y la ministra de Sanidad, Mónica García - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los ministros y principales dirigentes de los partidos de Sumar han llamado a la movilización social para convalidar en el Congreso la prórroga de los alquileres, han reivindicado su presión ante el PSOE y han concluido que la vivienda tiene que ser la principal bandera de la izquierda para poder aspirar a la victoria en los futuros comicios generales.

Así se ha puesto de manifiesto este lunes durante una cumbre del espacio celebrada en la Cámara Baja, con presencia de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y los ministros Ernest Urtasun (Cultura), Pablo Bustinduy (Derechos Sociales) y Mónica García (Sanidad).

También la cita ha contado con el concurso de otros dirigentes como el coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, el diputado de Compromís Alberto Ibáñez y su homólogo en Més per Mallorca Vicenç Vidal, las coordinadoras de Comuns, Candela López y Gemma Tarafa, la coordinadora de Sumar, Lara Hernández, y diversos integrantes del grupo plurinacional, como su portavoz Verónica Barbero. Entre los asistentes también ha estado el candidato de la Chunta Aragonesista en los últimos comicios autonómicos Jorge Pueyo.

La cumbre tiene lugar después del 'plante' de los ministros de Sumar el pasado viernes en el Consejo de Ministros para forzar una negociación e incluir en el plan anticrisis el control a los beneficios extraordinarios de las grandes empresas e incluir, mediante un segundo decreto, la prórroga de contratos de alquiler que vencen en 2026.

"GANAR EN LA CALLE" LA PRÓRROGA DE ALQUILERES

Durante su intervención, Díaz ha desgranado que sin Sumar estos avances "no habrían sido posible" y ha llamado a situar la vivienda en el centro de la actuación política, dado que tienen diferencias con el PSOE sobre las medidas para solucionar la crisis de acceso a la vivienda. Así, ha reconocido que tuvieron el viernes una "batalla que fue gruesa" con los socialistas y que es importante darla para poder "ganarla".

Concretamente, Díaz ha enfatizado que tienen una "misión" que es activar la movilización para garantizar que esta prórroga de alquileres siga en vigor cuando recale en el Congreso. Por eso ha instado a forjar alianza con los sindicatos de inquilinos y organizaciones sociales para "ganar en la calle" esta medida, advirtiendo a Junts, PP y Vox tendrán que rendir cuentas si tumban el decreto de vivienda.

La ministra de Trabajo ha subrayado que la cuestión central de cara a las próximas elecciones generales será la vivienda y que conseguir mejoras en este campo es la forma de impedir que la extrema derecha se aproveche del "malestar social". Por último, ha reivindicado que el espacio político que representa la coalición social es necesario para que la izquierda pueda volver a gobernar en los próximos comicios.

URTASUN AVISA A JUNTS Y PIDE RETRATAR A VOX CON LA VIVIENDA

Mientras, el ministro de Cultura ha afirmado que es necesario el empuje de Sumar en el Gobierno porque el PSOE "flaquea" cuando se trata de atacar determinados intereses económicos" mientras que al socio minoritaio "no le va a temblar el pulso" para que el reparto de los costes de la guerra en Oriente Medio sea "justo".

Urtasun ha declarado que la tarea fundamental es "disciplinar a los rentistas y al oligopolio eléctrico" y ha avisado a Junts que reflexione sobre su previsible voto en contra al decreto de prórroga de alquileres y se pregunte si así sirven a los intereses catalanes.

Y ha emplazado también a retratar a Vox para "desenmascararles" y mostrar que son débiles en materia social porque, a su juicio, son el partido de los "rentistas" pese a que aspira a "coptar" voto de los trabajadores.

También ha subrayado al PSOE que lo ocurrido el viernes les da la razón dado que "no sirve de nada" que el Gobierno se "autoimponga vetos" y que el "rumbo" hasta final de legislatura son iniciativas valientes. "Tenemos que hacer desde aquí un llamamiento a la sociedad española que se movilice para defender con uñas y dientes este decreto", ha zanjado.

MÓNICA GARCÍA DEFIENDE EL 'PLANTE' ANTE EL PSOE

La titular de Sanidad y líder de Más Madrid ha defendido el 'plante' que ejercieron los ministros del socio minoritario para conseguir el control de márgenes empresariales y, en especial, las medidas de vivienda para aplicar un "torniquete" a la "sangría en los salarios" de la mayoría social que supone el alza de precios de alquiler.

De forma irónica, García ha respondido a los que criticaron que esta presión era una "cortina de humo" que "bienvenidos todos los paripés que le ahorren 400, 500, 600 euros a las familias" y ha prometido que se van a "dejar la piel" este mes para tratar de convalidar la prórroga de los alquileres en el Congreso.

Asimismo, ha enfatizado que hay "Gobierno para rato" y "espacio político" en la izquierda alternativa "para décadas", al presumir que la coalición del socio minoritario es un "ecosistema de buenas gentes que hacen buenas políticas".

IU: "SÁNCHEZ DEDICÓ UN MINUTO AL DECRETO DE VIVIENDA"

García y el coordinador federal de IU han confrontado que mientras el presidente, Pedro Sánchez, le dedicaba "un minuto" al decreto de vivienda en su comparecencia tras el Consejo de Ministros, ellos le van a dedicar "un mes" para intentar sacarlo adelante en la Cámara Baja.

Al igual que sus compañeros, ha emplazado a construir una movilización social que permita ratificar la prórroga de alquileres y ha acusado a PP y Vox de ser "absolutamente crueles e insensibles" ante la problemática de la vivienda.

Maíllo ha resaltado que se necesita dar la "certeza" de que el Gobierno defiende a las mayorías sociales y que Sumar es clave para dar la disputa en materia social, pues es la forma de taponar el avance del bloque de la derecha.

EL 'NO A LA GUERRA' IMPLICA LLEGAR TAMBIÉN AL "BOLSILLO DE LA GENTE"

Por su parte, la portavoz del grupo plurinacional en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, ha ensalzado que Sumar es una "pieza decisiva" en el Gobierno y que sin su empuje el PSOE ahora no habría asumido ciertas posiciones durante la legislatura. También ha señalado que este espacio es "imprescindible" y demuestra que son el referente de la unidad de la izquierda.

Mientras, Alberto Ibáñez ha estacado que es partidario de la unidad de la izquierda y que se habla mucho de ello, pero ahora lo que quiere el electorado es apretar por abaratar el coste de la vivienda y de la factura energética. "Demasiadas veces el PSOE cree que se combate solo con la pancarta del 'No a la guerra', hace falta que lleguemos también al bolsillo de la gente", ha arengado.

Finalmente, el diputado de Més per Mallorca ha exclamado que el lema durante este mes tiene que ser de "vivienda, vivienda y vivienda para luchar contra las desigualdades" y ha avisado que tienen que conseguir avances hasta el "último momento de la legislatura" para "no defraudar".

Durante el encuentro ha habido diversos reproches al PP y su líder, Alberto Núñez Feijóo, Por ejemplo, la vicepresidenta segunda ha acusado a la formación de ser "vasallo" del presidente norteamericano, Donald Trump, y ha recriminado a Feijóo que en vez de actuar como "compatriota" se decanta por "arrastrar los pies" ante el Ejecutivo de Trump.