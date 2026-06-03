Sumar no ve financiación irregular en la trama Leire: "Parece que el PSOE financiaba algo", no al revés

El diputado de Sumar Enrique Santiago - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Justicia de Sumar y portavoz de IU en el Congreso, Enrique Santiago, considera "impresentable" el caso de Leire Díez, la llamada 'fontanera del PSOE' que supuestamente buscaba contrarrestar investigaciones judiciales sobre los socialistas y el entorno de Pedro Sánchez, pero no ve que haya financiación irregular de partido, sino en todo caso al revés.

"Lo de Leire es impresentable, pero, desde luego, parece más bien que el PSOE es el que estaba financiando algo, no que estuvieran financiando al PSOE", ha señalado Santiago en una rueda de prensa, preguntado por esta investigación judicial, cuyo sumario ya se está conociendo.

En este sentido, el diputado de Sumar ha indicado que "no parece" que la trama de la llamada 'fontanera' del PSOE tenga que ver con una financiación irregular de ese partido --su línea roja para dejar de apoyarles en el Gobierno--, aunque ha apelado a que pase el tiempo y "en todo caso" a lo que dictaminen los tribunales.