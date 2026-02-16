Sumar se opondrá a la "retrógrada" iniciativa de Vox para prohibir el burka y carga contra el PP por apoyarla

Archivo - La coordinadora general de Sumar, Lara Hernández, durante la conferencia política de Sumar, en el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid, a 22 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora de Movimiento Sumar, Lara Hernández, ha avanzado que su grupo parlamentario votará en contra en el Congreso de la proposición de ley "retrógrada" de Vox para prohibir el velo integral (burka y niqab) en espacios públicos.

Además, ha criticado que el PP, al mostrar su apoyo a esta propuesta, ya evidencia sin "pudor ni vergüenza" su intención de lograr acuerdos con Vox para futuros gobiernos.

En rueda de prensa este lunes, Hernández ha desgranado que Sumar lógicamente mostrará su oposición a esta proposición de Vox que les parece "completamente retrógrada" y que atenta contra la libertad de expresión, de culto y a la "dignidad" de las mujeres, a las que a su juicio la formación de Santiago Abascal quiere volver a meter "dentro de casa".

También ha destacado que las últimas declaraciones de la presidenta en funciones de Extremadura, María Guardiola, favorables a acuerdos con Vox no deben sorprender, dardo que llevan tiempo avisando que el PP es "rehén" de la extrema derecha, que ha "perdido el norte" y que no "tiene ningún rumbo político" más que el señala Santiago Abascal.

"El PP no tiene más hoja de ruta que destruir la democracia en nuestro país y hacerlo de la mano de aquellos que explícitamente lo han puesto encima de la mesa, como es la extrema derecha", ha apostillado Hernández.

Por tanto, ha achacado a esta deriva que el PP apoye la iniciativa de Vox sobre el burka al insistir en que "niega la dignidad de las mujeres", "niega el derecho a la libertad de expresión y a religión". "Dice mucho del caos ideológico y político que tiene el Partido Popular", ha subrayado.