Sumar pide que la directora del CNI explique en el Congreso qué sabía de la entrada masiva de migrantes en Ceuta

Archivo - La directora del CNI, Esperanza Casteleiro. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

Sumar ha pedido en el Congreso que la directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Esperanza Casteleiro, comparezca a puerta cerrada en el Congreso para dar cuenta del papel de los servicios de inteligencia en la crisis migratoria que tuvo lugar en Ceuta la semana pasada.

La petición de comparecencia ha sido cursada por el diputado de IU Enrique Santiago, que es el representante de Sumar en la Comisión de Gastos Reservados del Congreso, la encargada de controlar las actividades del CNI.

"Es necesario impedir que Marruecos utilice a las personas refugiadas y migrantes para realizar ataques híbridos", ha escrito Santiago en su cuenta de 'X', en un mensaje en el que anuncia la solicitud de la convocatoria de la conocida como Comisión de Secretos Oficiales, un órgano que preside la presidencia del Congreso, Francina Armengol, y que es, por tanto, la encargada de convocarlo.

VOX TAMBIÉN LO HA PEDIDO

También Vox tiene solicitada la comparecencia de Casteleiro para que aclare si los servicios secretos informaron o no de la posibilidad de la entrada masiva de inmigrantes registrada el pasado 30 de julio tras llegar a nado a las playa de Ceuta sorteando el espigón de El Tarajal.

Desde el Gobierno aseguran que los servicios de inteligencia no informaron de un movimiento migratorio de las dimensiones del registrado aquel día, una versión a la que el PP no da ninguna credibilidad.

El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska dio a entender este martes que únicamente tenían previsto un posible repunte de llegadas a Ceuta, como ha sucedido otros veranos, y que este año podría coincidir con la sentencia del Tribunal Supremo que establece que no se pueden aplicar las llamadas devoluciones en caliente a quienes arriben sin franquear una barrera física, como sucedía con las personas que llegan a nado a la ciudad autónoma en la que ahora ya se ha colocado una barrera marítima.