Sumar pide que España se retire de Eurovisión si Israel participa

Archivo - Protestas a favor de Pablestina antes de la final de Eurovisión 2024 en Malmo - Jens Büttner/dpa - Archivo

MADRID 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

Sumar insiste en que España debe retirarse de Eurovisión si Israel participa en la edición de 2026 y ha pedido seguir el ejemplo de "dignidad" que ha desempeñado la sociedad durante la Vuelta Ciclista a España.

"La Vuelta ha sido un ejemplo de dignidad. Toca dar el siguiente paso", afirma Sumar en un comunicado en el que insisten en la ruptura de relaciones comerciales con Israel y la imposición de sanciones. "Creemos que es fundamental seguir dando pasos en el aislamiento y repudio internacional de Israel en diversos ámbitos, siguiendo el ejemplo de la sociedad civil con La Vuelta Ciclista a España", recalcan.

La formación señala que las protestas acontecidas durante la prueba ciclista han permitido sacar adelante las nueve medidas para "detener el genocidio en Gaza". Así, Sumar plantea que España siga el camino de Irlanda, Eslovenia, Islandia y Paises Bajos, que ya han anunciado su decisión de retirarse de Eurovisión si Israel participa.

"España forma parte de las llamadas 'Big 5' que aportan una parte esencial del presupuesto para la realización de Eurovisión. Nuestra retirada es clave para que la presión sobre la organización sea efectiva", remarca la formación liderada por Yolanda Díaz.

En este sentido, señalan que Israel utiliza Eurovisión como "plataforma de blanqueamiento y normalización del genocidio", por lo que exigen que España debe ser clara al respecto. "No hay normalidad en medio de un genocidio. No hay normalidad cuando se asesinan niños y niñas, periodistas y civiles. No puede haberla", concluye Sumar.