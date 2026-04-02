Sumar pide reconocer la figura del militar republicano que presidió el Real Madrid y fue fusilado por el bando de Franco

Antonio Ortega Gutiérrez,. Militar republicano que presidió el Madrid Football Club y que fue fulisado en la Guerra Civil - WIKIMEDIA COMMONS

MADRID 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

Sumar ha registrado una iniciativa en el Congreso pidiendo un reconocimiento institucional a la figura de Antonio Ortega Gutiérrez, un militar republicano que presidió el Madrid Foot-ball Club (nombre del Real Madrid en la República) y que fue fusilado en la Guerra Civil por el bando nacional del general Franco.

Nacido en la localidad burgalesa de Rabé de las Calzadas en 1888 y miembro del PCE, Antonio Ortega Gutiérrez fue nombrado gobernador civil en Guipúzcoa tras el golpe de Estado del general Franco y combatió en el bando republicano y en la defensa de Madrid.

En 1937 fue nombrado director general de Seguridad y ese año y el siguiente presidió el Madrid Foot-ball Club, como se conocía al Real Madrid en la República. Tras la victoria franquista, fue detenido, sometido a la represión de la dictadura y fusilado en 1939 en Alicante.

QUE HABLEN CON EL REAL MADRID

Para Sumar, la figura de Antonio Ortega Gutiérrez, "constituye un ejemplo particularmente elocuente de una doble desmemoria", la que afecta en general a las víctimas de la represión franquista y la del propio ámbito deportivo, en el que los clubes se muestran como algo ajeno a la realidad política.

En su iniciativa, recogida por Europa Press y pendiente de debate en la Comisión Constitucional del Congreso, el grupo confederal alega que la aplicación de la Ley de Memoria Democrática no puede detenerse a las puertas del deporte, por lo que aboga por promover, en colaboración con el Real Madrid Club de Fútbol, un acto de reconocimiento institucional público de Antonio Ortega Gutiérrez como presidente del Madrid Foot-ball Club y como víctima de la represión franquista.

Además, se insta al Gobierno a impulsar, en colaboración con las administraciones competentes y las entidades memorialistas, las actuaciones necesarias para favorecer la localización, exhumación, identificación y dignificación de los restos de Antonio Ortega Gutiérrez en la fosa número 9 del cementerio de Alicante, conforme a la Ley de Memoria Democrática de 2022.

Igualmente, se emplaza al Consejo Superior de Deportes a impulsar iniciativas de memoria democrática en el ámbito del deporte, en colaboración con federaciones y clubes deportivos, para la recuperación y difusión de la historia de hombre y mujeres deportistas, exdeportistas, equipos directivos y de trabajo del deporte represaliados por la dictadura.

Por último, Sumar pide promover proyectos de investigación, divulgación y archivo sobre la represión franquista en el deporte español, la brecha de género y sobre quienes defendieron los valores democráticos desde la práctica deportiva o la dirección de entidades deportivas.