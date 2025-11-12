Sumar pide a Sánchez "valentía" en vivienda y que el Estado compre 25.000 pisos de fondos inmobiliarios

La diputada del grupo parlamentario de Sumar, Verónica Martínez Barbero, durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 12 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Barbero, ha reclamado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que el Estado adquiera 25.000 viviendas que ponen a la venta fondos de inversión, por debajo del precio de mercado, con el objetivo de aumentar el parque público bajo la modalidad de alquiler asequible.

En su intervención durante la comparecencia de Sánchez en el Pleno del Congreso, ha exigido al jefe del Ejecutivo y a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, que el momento actual requiere "valentía" y eso "significa aprovechar cualquier oportunidad" para "revertir la política del PP que durante "demasiados años mal vendió patrimonio público a fondos buitre".

Por eso, ha apremiado a Sánchez a que el Estado utilice el derecho de "tanteo y retracto" ante el paquete de 25.000 viviendas que van a poner en el mercado los cuatro grandes fondos inmobiliarios, entre ellas los 1.800 pisos de protección oficial que vendió a "precio de saldo" el Ayuntamiento de Madrid bajo la dirección de Ana Botella.

MENSAJE A SÁNCHEZ" "NI UNA TENTACIÓN DE NO ENFADAR A FONDOS BUITRE"

"Tenemos la posibilidad de reparar una injusticia histórica y de ampliar el parque público de vivienda y esto ya se ha hecho en Barcelona o la Comunidad Valenciana", ha reivindicado Barbero quien ha apelado al presidente que no haya "ni una duda ni una tentación de "no enfadar a los "fondos buitre" porque la ciudadanía quiere que el Gobierno sea "osado e innovador".

La dirigente de Sumar ha demandado al presidente que el Gobierno tiene que "ir a la ofensiva con propuestas tangibles y palpables", dado que hay que estar a la altura del momento histórico y ofrecer mejoras de vida a todas aquellas personas que se "dejan tentar por los cantos de sirena del autoritarismo, por la nostalgia de un pasado que nunca fue mejor o por falsas promesas de que aplastando a quien está aún peor".

Por otro lado, ha subrayado que la renta universal por crianza debe ser otro de los ejes de la acción del Gobierno y ha interpelado a Junts, que ya anunció su ruptura con el Gobierno y el bloqueo a su acción legislativa, que apoyen estas medidas y "piensen en las familias", aunque sean únicamente las catalanas. También ha retado al PP a que facilite esta prestación y tenga de una vez "posición propia" en vez de seguir los dictados de Vox.

((HABRÁ AMPLIACIÓN))