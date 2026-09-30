Sumar pide a los socios responsabilidad con los decretos de vivienda y apela a toda la izquierda a "arrimar el hombro"

Archivo - La portavoz de SUMAR en el Congreso, Verónica Barbero, durante una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, a 28 de abril de 2026, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz parlamentaria en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, ha pedido "responsabilidad" a todos los aliados parlamentarios del Ejecutivo a apoyar la convalidación de los decretos de vivienda este viernes en el Congreso y ha apelado en especial a los grupos de izquierda a "arrimar" el hombro y poner en el foco el rechazo a estas medidas del PP.

"Esperamos que todo el mundo esté evidentemente a la altura que exige la movilización", ha proclamado en los pasillos del Congreso para recalcar que estas actuaciones benefician a cinco millones de personas, por lo que rechazar los decretos es ponerse en contra de ellas.

También ha dicho que aunque entiende que no guste la división en dos decretos, algo que tampoco quería Sumar, lo relevante es el contenido de las mismas y ejercer presión para sacar un paquete de actuaciones que vienen demandado desde julio al PSOE. Por tanto, ha pedido a las formaciones políticas dejar a un lado la metapolítica", en alusión a los aspectos formales de los decretos, y se adopte un criterio basado en el fondo de las medidas.

Martínez Barbero ha desgranado que "se van a dejar el alma" para tratar de recabar apoyos y ha animado a todos los partidos de izquierda, junto a la protesta social, ha "arrimar el hombro" pongan el foco en la actitud de la derecha, una vez que PP y Vox van a votar "en contra de la gente". Finalmente, ha reivindicado que el sello de Sumar está en ambos decretos y que, desde la lealtad con el PSOE, son el ala del Ejecutivo que más ha empujado por la prórroga de contratos de alquiler o las medidas antidesahucios.

COMPROMÍS, APOYO AUNQUE LAS MEDIDAS SON "MEJORABLES"

Mientras, el diputado de Compromís adscrito a Sumar y portavoz de vivienda del grupo plurinacional, Alberto Ibáñez, ha remarcado que estas medidas suponen avanzar en la "dirección correcta", aunque puedan ser "mejorables".

También ha remarcado que la letra pequeña de los textos elaborados por el Ejecutivo pueden que no sean suficientemente ambicioso en algún punto, como que fijar la prohibición de compra de vivienda a fondos buitre si es por debajo del 70% de la tasación cuando Compromís quería que fuera completa, pero ha reafirmado que se va en la buena dirección aunque sea un "pelín descafeinada".

En cuanto a la técnica legislativa de trocear en dos los decretos y que se sometan a convalidación el viernes en el Congreso, algo que ha sido criticado por Junts, entiende que los tiempos pueden que no sean los "más elegantes" pero ha justificado que la calle "no puede esperar más" a los ritmos parlamentarios.

Su compañera en Compromís adscrita al Grupo Mixto, Águeda Micó, ha reivindicado que la movilización ciudadana ha logrado las medidas que el PSOE no ha querido hacer en ocho año y ha criticado que no se haya aprobado un único decreto con todas las medidas que pedían el Sindicato de Inquilinos.

De todas formas, ha agregado que la vivienda es la "urgencia fundamental" para el país y quiere que se aprueben los dos decretos, aunque sean un "parche" y mantener la presión política para ir "mucho más allá".