Sumar y Podemos acusan a Ayuso de querer "dinamitar" las relaciones con México a través de su "infame" agenda de actos

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante la entrega de las Grandes Cruces de la Orden del Dos de Mayo, en la Puerta del Sol de Madrid, a 2 de mayo de 2026, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 5 May. (EUROPA PRESS) -

Movimiento Sumar y Podemos han acusado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de tratar de "dinamitar" las relaciones entre España y México con su "infame" agenda de actos al país iberoamericano.

Ambas formaciones se han referido al viaje institucional de la mandataria autonómica a varias ciudades mexicanas, incluida a la capital del país, y su participación este lunes en el acto 'Celebración por la Evangelización y el Mestizaje en México: Malinche y Cortés', donde ha reivindicado los "cinco siglos de mestizaje" entre ambas naciones frente a los "discursos del odio que dividen".

Al respecto, la coordinadora general de Movimiento Sumar, Lara Hernández, ha criticado a través de la red social 'X' que Ayuso "se ha propuesto dinamitar las relaciones entre México y España y no va a parar hasta conseguirlo".

"Y lo peor es que este 'viajecito' lo hemos pagado todas las madrileñas y madrileños. Aquí es donde van nuestros impuestos, por si alguien se lo pregunta", ha exclamado en su mensaje.

Mientras, el coportavoz estatal de Podemos, Pablo Fernández, ha recriminado que la presidenta madrileña "continúa su periplo vacacional" en México "pagado por los madrileños" ensalzando a "Hernán Cortes" e "insultado a los mexicanos".

"En los próximos días reivindicará la tauromaquia. Lamentable. Patético. Infame. Vergüenza ajena", ha desgranado el dirigente 'morado'.