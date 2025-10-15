Sumar, Podemos y BNG en la Eurocámara reclaman sanciones a Israel y la ruptura de acuerdos comerciales

Trabajador con bandera palestina durante un paro parcial con motivo de la huelga general por Palestina, en la Empresa Municipal de Servicios Rivamadrid, a 15 de octubre de 2025, en Rivas Vaciamadrid, Madrid (España). Hoy está convocada una huelga general - Alberto Ortega - Europa Press

BRUSELAS 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Sumar, Podemos y BNG en la Eurocámara han vuelto a reclamar este miércoles sanciones contra Israel por la ofensiva en Gaza, que han calificado de "genocidio", y que la Unión Europea rompa todos sus acuerdos comerciales con el país, al tiempo que han respaldado la huelga general y estudiantil convocada para este miércoles en toda España en apoyo al pueblo palestino.

Así lo han señalado en una rueda de prensa conjunta organizada por la eurodiputada del BNG, Ana Miranda, en la que también han participado los eurodiputados de Sumar Estrella Galán y Jaume Asens y la eurodiputada de Podemos Irene Montero.

También han estado presentes representantes del colectivo de mujeres 'Salir de casa por Gaza', compuesto por dos organizaciones de mujeres con una larga trayectoria de trabajo por la paz: la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad (WILPF, por sus siglas en inglés) y Mujeres de Negro Contra la Guerra.

En su intervención, Miranda ha destacado el apoyo a este movimiento feminista pacifista "desde la pluralidad" de los grupos parlamentarios representados en esta rueda de prensa. "Tenéis aliados para la resistencia y, sobre todo, para defender los derechos del pueblo palestino, para denunciar la ocupación y el 'apartheid' y seguir pidiendo responsabilidades", ha apostillado.

Por su parte, el eurodiputado de Sumar Jaume Asens, ha incidido en la importancia de "no bajar la guardia", porque Israel, "de una forma o de otra, va a continuar con su proyecto de limpieza étnica, porque forma parte de su programa político, el del sionismo, y que eso suceda o no va a depender en buena medida de la complicidad de Occidente, de la complicidad de Estados Unidos, pero también de Europa".

En la misma línea, su compañera de partido, Estrella Galán, ha subrayado que "ningún Estado que comete un genocidio puede salir impune tras haber asesinado a más de 60.000 personas en cifras oficiales", al tiempo que ha reivindicado "un Estado palestino libre, viable y soberano, sin injerencias de Estados Unidos ni de Israel y un Estado sin ocupación y sin tutelas".

"Seguimos exigiendo a nuestros países, a Europa y también al gobierno de España la ruptura de las relaciones comerciales, diplomáticas y militares con el Estado terrorista de Israel y vamos a seguir, por supuesto, movilizándonos hasta que acabe el genocidio, la ocupación ilegal, hasta que vuelvan los refugiados y Palestina del río al mar sea libre", ha añadido, por su lado, Irene Montero.

Además, todos ellos han apoyado la convocatoria para protestar "contra el genocidio en Gaza" impulsada por varios sindicatos y asociaciones propalestinas, que combina manifestaciones, huelgas de 24 horas y paros parciales convocados por UGT y CCOO. La jornada, que busca visibilizar, según sus promotores, la "complicidad internacional con los ataques en Gaza", llega justo después del anuncio de una primera fase del plan de paz entre Israel y Hamás.