Sumar, Podemos y Compromís apoyan a interinos de función pública que exigen su fijeza laboral tras sentencias del TJUE

1082692.1.260.149.20260429142459 Varias personas con pancartas, durante una concentración para reclamar una reparación inmediata para los empleados públicos en situación de abuso de temporalidad, a 29 de abril de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Diputados de Sumar, Podemos y Compromís han apoyado este miércoles a las puertas del Congreso la concentración organizada por la Plataforma de Afectados por la Función Pública y otros colectivos, que exigen al Gobierno que conviertan a los empleados interinos de la Administración en personal fijo, amparándose en la normativa comunitaria y en las resoluciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre esta cuestión.

Más de un centenar de personas se han congregado esta mañana entre banderas de la Unión Europea, de varias comunidades autónomas, sindicatos y asociaciones. Los manifestantes han asido pancartas con lemas como 'Por nuestros ayuntamientos, fijeza ya', 'Interinos, solución al fraude de ley' o 'Interinos, levantaos'. Además, han coreado lemas como "No somos plazas, somos personas" "Tribunal Supremo, prevaricador. Gobierno, incumplidor' o "Menos fotos y más fijeza".

En declaraciones a Europa Press, el portavoz de la Plataforma de Afectados por el Abuso de la Temporalidad de Madrid, Ignacio Marcos, ha explicado que han acudido de nuevo al Congreso para exigir al Gobierno el cumplimiento de las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el abuso de temporalidad, que, según ha señalado, emana de una directiva del año 1999 que España no ha traspuesto.

Marcos ha afirmado que el Estado español tiene un 30% de temporalidad entre los trabajadores estatales, frente al 8% del estándar europeo, y ha reprochado al PSOE haber votado en contra de dos enmiendas registradas por partidos como Podemos, Junts, Sumar y ERC para dar una solución. También ha denunciado despidos de trabajadores con 20 o 25 años de servicio "a coste cero", al no existir indemnizaciones para funcionarios interinos.

Por su parte, María Pilar Remírez, del sindicato Estepa de Aragón, ha afirmado que el colectivo temporal público necesita una reparación tras "tantos años de fraude" y ha calificado a las administraciones como "las mayores abusadoras de toda España".

Remírez ha defendido que la sentencia del 14 de abril fue "muy clara" al señalar que "no vale el indefinido no fijo", ni unas indemnizaciones de 20 días "tasadas y topadas", ni los procesos selectivos por ser "de resultado incierto". Por ello, ha reclamado una "ley de punto y final" que cumpla con la directiva europea, al tiempo que ha advertido de que no quieren indemnizaciones pactadas por sindicatos que, según ha dicho, no les representan.

En la misma línea, el portavoz del sindicato canario STEC-IC, Gerardo Rodríguez, ha asegurado, también en declaraciones a Europa Press, que la sentencia no se está cumpliendo y que la interpretación correcta es que, tras tres años de empleos precarios continuados, "se tiene derecho a la fijeza o permanencia en un puesto de trabajo concreto", por lo que ha instado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a cumplir la sentencia y al ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, a rectificar.

PRESENCIA POLÍTICA

A la protesta se ha sumado las diputadas de Podemos Noemí Santana e Ione Belarra, quien ha señalado que las administraciones públicas son el empleador "que tiene más trabajadores en fraude de ley y tienen que resolver esta situación ya".

"Son trabajadores que sostienen servicios públicos y funciones esenciales y están en fraude de ley, en una situación inaceptable de abuso de temporalidad. Cuidar lo público es hacer fijos a estos trabajadores. Nosotras ya lo hemos dicho: no va a haber ley de función pública si no hay fijeza ya y usaremos todas las herramientas parlamentarias que estén en nuestras manos para garantizar que los derechos se cumplen", ha señalado.

También se han acercado a la concentración el diputado de IU adscrito al grupo de Sumar Francisco Sierra, y la diputada de Compromís del grupo Mixto Àgueda Micó, que han estado conversando con algunos afectados.