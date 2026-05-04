Sumar y Podemos exigen la liberación inmediata del activista español de la flotilla retenido por Israel

Archivo - El secretario de Organización y portavoz de Podemos, Pablo Fernández, ofrece una rueda de prensa para analizar las consecuencias de las protestas propalestinas en la última etapa de la Vuelta a España, a 15 de septiembre de 2025, en Madrid (Espa - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID, 4 May. (EUROPA PRESS) -

Sumar y Podemos han reclamado la liberación inmediata del activista español Saif Abukeshek, que junto a su compañero brasileño Thiago de Ávila permanecen aún bajo custodia de las fuerzas de seguridad de Israel tras su detención el pasado jueves en aguas internacionales a bordo de la Flotilla Global Sumud rumbo a la Franja de Gaza.

Ambas formaciones han tildado de "secuestro" el arresto de Abukeshek y la formación morada ha reclamado al Gobierno que denuncie a Israel por vulneración del derecho humanitario, tanto en instancias internacionales como nacionales.

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y el portavoz parlamentario de IU, Enrique Santiago, ha condenado esta detención en representación de los partidos de Sumar, mostrando su solidaria con los dos activistas que han sido "secuestrados en aguas internacionales".

Tras recalcar que el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, comparecerá en el Congreso este jueves, Santiago ha alertado sobre la situación de Abukeshek y De Ávila, dado que sus abogados han denunciado que han sido torturados por las autoridades del país hebreo.

Es más, ha admitido que su preocupación es aún mayor tras conocer por informaciones periodísticas que el ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, ha celebrado su cumpleaños "de una forma al menos cuestionable" al mostrar una tarta decorada con una soga.

De esta forma ha explicado que el integrante del gabinete dirigido por Benjamin Netanyahu hacía referencia a la ley aprobada por el Parlamento israelí que "permite condenar a la pena de muerte a prisioneros palestinos", sobre todo cuando el activista español retenido es de ascendencia palestina.

Aparte, el dirigente de IU al igual que Urtasun ha reivindicado que esta flotilla iba a realizar una tarea humanitaria en Gaza, que padece una crisis sanitaria y humanitaria "inaceptable". El ministro de Cultura ha criticado que Israel vuelve a vulnerar las convenciones internacionales con este arresto.

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Mientras, el coportavoz de Podemos ha tachado de "auténtica vergüenza" la actuación contra la flotilla por parte de Israel, que parece que tenga "patente de corso y absoluta impunidad para secuestrar a ciudadanos de cualquier país del mundo en aguas internacionales cada vez que le venga en gana".

Asimismo, ha censurado que los países europeos cercanos, en alusión a Grecia, no hayan hecho "absolutamente nada" para impedir este secuestro y ha vuelto a afirmar que la complicidad de la Unión Europea con el "Estado terrorista" de Israel es "palmaria una vez más".

Por tanto, ha demandado en rueda de prensa la liberación inmediata de los dos activistas y ha pedido al Gobierno que asuma la defensa legal de ambos y llevar a los tribunales a Israel.