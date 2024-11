Sumar presiona a Feijóo para que fuerce la dimisión de Mazón: Cada día que le cubra se hace responsable de su gestión

MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Sumar ha elevado la presión al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, para que fuerce la dimisión del presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, al sostener que cada día que pase sin hacerlo le hará responsable de su negligente gestión de la DANA.

El portavoz de Sumar y ministro de Cultura, Ernest Urtasun ha en declaraciones en RNE, recogidas por Europa Press, que Mazón debería de haber dimitido ya y que los valencianos se pronunciaron "de manera muy clara y nítida" en la manifestación del sábado en Valencia exigiendo su salida de la Generalitat.

Además, ha criticado al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, por respaldar al presidente valenciano, y ha asegurado que "cada día" que no pide a Mazón que se aparte se hace "más responsable él mismo en primera persona" de su gestión. "Esperaríamos que el líder del PP le exigiera su salida, cosa que no ha hecho y por lo tanto cada vez está siendo más responsable de lo que ha ocurrido", ha zanjado.

PIDE AL PP QUE "NO TAPE LAS VERGÜENZAS" DE MAZÓN

Mientras, el secretario general del grupo parlamentario, Txema Guijarro, se ha manifestado en la misma línea al proclamar que Mazón debe dimitir "cuanto antes" ante la "ausencia" de la administración autonómica al inicio del temporal, algo que ha supuesto "vidas perdidas".

"Hay que reconstruir y revitalizar las comarcas afectadas y hace falta también restaurar la confianza en los representantes de las instituciones. Y esto no será posible con un presidente autonómico que ha demostrado estar completamente incapacitado para afrontar las responsabilidades que exige el cargo. Mazón no puede seguir siendo presidente de la Generalitat valenciana ni un día más por mentir, por la irresponsabilidad de no comparecer (...) Por el intento constante de echar balones fuera y salvarse de sus vergüenzas", ha zanjado.

Asimismo, ha pedido al PP que esté "por una vez a la altura de las circunstancia", se "ponga del lado de las soluciones" y dé la cara.

La portavoz adjunta de Sumar y dirigente de los 'comunes', Aina Vidal, también ha exigido responsabilidades políticas al pedir la dimisión de Mazón.

Su homóloga y diputada de Compromís, Àgueda Micó, ha denunciado que Mazón ha demostrado ser un "incompetente" y un "mentiroso", incidiendo en que las responsabilidades políticas por la tragedia están claras y recaen el su Gobierno autonómico. De hecho, ha avanzado que van a pedir una comisión de investigación en el Congreso para que se depuren.