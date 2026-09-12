Sumar recibe con prudencia el movimiento de Montero pero cree que Podemos entiende que el camino es un "espacio amplio"

Archivo - La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez (i), y la secretaria de Estado de Derechos Sociales, María Rosa Martínez (d), ofrecen declaraciones a los medios, a 11 de julio de 2026, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Movimiento Sumar ha afirmado que la prioridad para la izquierda es construir el espacio "más amplio posible" de cara a las generales y considera una buena noticia que Podemos, a su juicio, entienda que se está en esa fase.

De todas maneras, recibe con prudencia que los 'morados' oficialicen como su candidata a la eurodiputada Irene Montero y que esta se comprometa a someterse a unas primarias abiertas, es decir, que pueda ser elegida por gente que no milita en su formación.

Tras el acto de Montero, fuentes de Movimiento Sumar han desgranado a Europa Press que llevan "meses" construyendo un "espacio común" y que ese es el trabajo que van a seguir desplegando hasta las elecciones de 2027.

"La prioridad es construir un espacio lo más amplio posible. Es una buena noticia que Podemos entienda que estamos en esa fase, pero vamos paso a paso", ha agregado.

Previamente, la co-coordinadora de Movimiento Sumar y portavoz parlamentaria, Verónica Martínez Barbero, ha afirmado que la clave para las elecciones de 2027 es "luchar" por la "unidad" de la izquierda y "aportar" su capacidad de "ensanchar, movilizar y ser reconocibles" en un "espacio estable y fuerte de la izquierda".

"Vamos a anunciar en las próximas semanas cosas importantes, llevamos tiempo trabajando, estamos preparadas, vamos a estar a la altura porque la gente nos está esperando", ha garantizado Martínez. "Estamos construyendo algo importante de la mano de nuestras organizaciones hermanas y Movimiento Sumar tiene un papel central en esta construcción", ha destacado Martínez.

IU, Comuns, Más Madrid y Movimiento Sumar marcaron la vuelta del verano, y el arranque del nuevo curso político, como el momento para resolver la indefinición de los dos elementos que vienen arrastrando desde que en febrero confirmaron su intención de revalidar su alianza electoral: la marca de la candidatura y el referente electoral. Por ahora, aún no se han concretado ni el nombre ni el referente electoral, cuestiones que aspiran a concretar entre septiembre y octubre.