Sumar reclama incluir en los nuevos Presupuestos un impuesto específico para los jets y yates privados

Archivo - 10 August 2021, Spain, Calvia: Boats lie in the water in the port of Puerto Portals in Mallorca. Photo: Clara Margais/dpa - Clara Margais/dpa - Archivo

MADRID 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Sumar ha afirmado que aspira a incluir en el anteproyecto de Presupuestos Generales del Estado un impuesto que grave el uso de jets y yates privados y un fondo específico para aclimatar correctamente los centros educativos ante episodios de ola de calor.

Así lo han trasladado el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y el dirigente de Más Madrid, Eduardo Fernández Rubiño, en rueda de prensa conjunta este lunes en representación de los partidos que integran al socio minoritario del Ejecutivo.

Urtasun ha desgranado que cada vez preocupa más los efectos del cambio climático y que las actuales olas de calor no son causales, sino producto de un modelo económico "excesivamente dependiente de los combustibles fósiles" y que son causa del sobrecalentamiento que está viviendo el planeta.

Por tanto, ha defendido que es el momento de dar "un salto en la lucha contra el cambio climático" y que, además del despliegue de las energías renovables, es el momento de incluir una fiscalidad con criterios medioambientales.

En consecuencia, ha destacado que en los próximos Presupuestos Generales tienen que incorporar medidas como un impuesto específico a los jets y yates privados, en propiedad de multimillonarios que en episodios de altas temperaturas "siguen utilizando" estos medios "sin ningún tipo de penalización". También ha apostillado que van a insistir también en el impuesto específico a las grandes energéticas.

"La transición ecológica también tiene que ser una transición donde paguen más aquellos que más contaminan", ha insistido el titular de Cultura.

Mientras, Rubiño ha indicado que es necesario climatizar los colegios y centros educativos para que estén preparados ante episodios como la ola de calor, ante la cual debe recogerse un fondo específico para financiar este tipo de actuaciones.