Sumar reivindica su empuje para retomar la prórroga de vivienda y ve margen para poder conseguir el apoyo de Junts

1100316.1.260.149.20260629143736 Archivo - (I-D) El ministro de Cultura, Ernest Urtasun; la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz; el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, y la ministra de Sanidad, Mónica García, dur - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Sumar ha reivindicado su empuje para acordar con el PSOE volver a llevar al Congreso en el mes de julio la prórroga de los contratos del alquiler, dentro del nuevo paquete de vivienda, y se muestra optimista de cara a conseguir el apoyo de Junts, que en abril rechazó esta medida, desde la negociación de sus exigencias.

Así lo ha trasladado el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, en rueda de prensa este lunes en representación de los partidos del socio minoritario del Ejecutivo junto al dirigente de Más Madrid, Eduardo Fernández Rubiño, para apostillar que ve "margen para el acuerdo" con Junts y el resto de aliados parlamentarios.

Concretamente, ha explicado que están dispuestos a escuchar y negociar sobre las demandas del partido de Carles Puigdemont en materia de fiscalidad, en alusión implícita a las bonificaciones a caseros y el IVA franquiciado que demandan los postconvergentes.

Pese a que Junts tumbó en abril junto a PP y Vox el decreto que incluía la prórroga de alquileres, ha aludido que al poco de esa votación su portavoz en el Congreso, Míriam Nogueras, se mostró dispuesta a hablar si la medida volvía al Congreso poniendo una "serie de condiciones en la mesa", que desde Sumar conocen y son favorable a negociar de cara a poder lograr un gran acuerdo parlamentario.

EL GOBIERNO NO PODÍA ESTAR DE "BRAZOS CRUZADOS"

"Todo este mes vamos a estar trabajando intensamente en el seno del Gobierno en diálogo con los socios parlamentarios para poder aprobar este decreto lo antes posible", ha enfatizado Urtasun para reivindicar que su espacio tenía claro que "el Gobierno no podía quedarse de brazos cruzados y tenia que actuar".

Aparte, ha recordado que la semana pasada ya advirtieron al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que el hecho de que no hubiera votos para una moción de censura no era motivo suficiente para continuar la legislatura, sino que se tenía que sustentar en una hoja de ruta de medidas de regeneración democrática y afrontar la cuestión de la "vivienda", que es la principal preocupación de los españoles.

Por tanto, ha valorado como una "buena noticia" que el PSOE asuma los postulados de Sumar porque sin vivienda no hay escudo social posible.

YOLANDA DÍAZ Y BUSTINDUY: "LO HEMOS CONSEGUIDO"

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, a través de la red social 'Bluesky', también se ha pronunciado sobre este paquete de medidas en vivienda acordado en el seno del Gobierno. "Lo menos conseguido", ha proclamado sobre la prórroga de los alquileres para agregar que el futuro decreto incluye más medidas como subir la fiscalidad de los pisos turísticos (al 21%), regular los alquileres de temporada y la obligatoriedad de contratos por escritos.

A su vez, el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha resaltado también que la congelación del precio de contratos era un compromiso que habían adquirido y que ahora van a intentar lograr los "mayores apoyos políticos y parlamentarios posible" para hacer realidad esta medida "de sentido común y completamente transversal". Y es que ha apostillado que no se puede dejar desprotegidos a tres millones de inquilinos ante la "magnitud" de la crisis de vivienda.

HAY "AGUA" CON JUNTS

Fuentes del socio minoritario del Ejecutivo desgranan que poner el horizonte temporal en julio da más tiempo a poder convencer a Junts de que se mueva al voto favorable y desgranan que ellos, pero también al PSOE, y ven que hay "agua" para que Junts asuma la prórroga a cambio de aceptar también alguna de sus contrapartidas.

Y es que argumentan que a Junts no le gustó la foto en abril de salir junto a PP y Vox como los culpables de que no se convalidara en la Cámara Baja esta medida que, de facto, implica congelar alquileres.

También admiten que la situación del PSOE, en dificultades por los casos de corrupción que le salpican, ha influido en que se hayan decidido ahora a retomar una iniciativa que tenían pausada con el pretexto de que primero había que asegurar los apoyos en el Congreso.

Mientras, el portavoz parlamentario de IU, Enrique Santiago, ha reivindicado que "la presión desde el Gobierno y desde las calles funciona" y que es el momento de empezar a regular "agujeros negros como la vivienda turística y alquiler de habitaciones".

A su vez, el diputado de Compromís y portavoz de vivienda del grupo plurinacional, Alberto Ibáñez, ha destacado que es positiva la prórroga del alquiler se recupere aunque llegue tarde y ha reclamado que la regulación de alquileres sea competencia municipal.