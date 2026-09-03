Sumar recrimina a Sánchez reaccionar tarde en Ceuta y le replica que exonerar a Marruecos no es creíble

1114020.1.260.149.20260903114148 El diputado de Sumar Enrique Santiago interviene durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Sumar ha recriminado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haber actuado "tarde" en la crisis de Ceuta, le ha exigido reubicar a migrantes en el conjunto de comunidades autónomas en vez de confiar en soluciones imposibles como el retorno de estas personas, que nunca ha permitido Marruecos.

También ha confrontado con el jefe del Ejecutivo que la entrada masiva en la ciudad autónoma de finales de julio "nada tiene que ver con las mafias" y todo apunta a que Marruecos la ha organizado.

"Defender otra hipótesis no es creíble", han refutado los portavoces adjuntos del grupo plurinacional, Enrique Santiago y Aina Vidal, respectivamente, durante la comparecencia del presidente en el Congreso para informar de la crisis de Ceuta, dado que la portavoz Verónica Martínez Barbero, no ha podido asistir a la sesión por un asunto familiar.

Vidal, coportavoz también de los Comuns, ha subrayado que todos han visto las imágenes de agentes marroquíes, uniformados o de paisano, alentando a los migrantes para traspasar la frontera de Ceuta y ha lanzado a Sánchez que la "política de apaciguamiento" con Rabat no ha funcionado, reprochándole también su giro sobre el Sáhara. "Los derechos de un pueblo no se intercambian por la tranquilidad supuesta diplomática, que ni siquiera ha sido así", ha zanjado.

"DESCONTROL" ENTRE CNI Y POLICÍA

Mientras, Santiago ha confrontado que el "descontrol con la información de inteligencia del CNI y de la Policía es claramente 'el que puede hacer que haga' y sostiene que Marruecos, en coordinación con Estados Unidos e Israel, está detrás de este intento de "desestabilización" con "claras intenciones políticas y geoestratégicas".

Además, ha reclamado al presidente que vuelva a convocar a la embajadora marroquí en España, Karima Benyaich, y ha preguntado si el Rey Felipe VI ha llamado a su homólogo en Marruecos, Mohamed VI, pidiéndola "explicaciones" sobre el ataque del 30 de junio.

El también dirigente de IU ha afeado a Sánchez tardanza a la hora de reaccionar a esta crisis, como tarda casi un mes en convocar el Consejo de Seguridad Nacional cuando se lo pidieron a inicios de agosto.

RABAT NO ACEPTA RETORNOS

Luego, ha reprochado al presidente que no ha dimensionado esta emergencia humanitaria ni sus "consecuencias políticas". Por ejemplo, Santiago ha criticado que "esperar" a un retorno voluntario es un error. "Marruecos no ha aceptado ningún retorno", ha apostillado.

También ha recalcado que la vía que proponen PP y Vox, consistente en devoluciones de inmediato, tampoco va a ocurrir y "no es una solución. "Están mintiendo a Ceuta y a España y el Gobierno debe dejar de defender soluciones imposibles que fortalecen la estrategia del PP y de Vox de prolongar la crisis", ha zanjado para acusar a las fuerzas de la derecha de "cargar contra el Gobierno" mientras "callan frente a los agresores".

Por tanto, ha solicitado a Sánchez que sea "valiente" y ordene el traslado "urgente" de los migrantes, dado que hay medios y capacidades entre las comunidades para atenderlos y desongestionar, de esta forma, a Ceuta.

MENSAJE A ABASCAL: SON NIÑOS, NO SOLDADOS

Mientras, Aina Vidal ha confrontado con el líder de Vox, Santiago Abascal, que los menores migrantes no acompañados que pasaron a Ceuta "no son invasores ni soldados", que "no venían con bombas" sino con un "flotador llorando". "La única respuesta posible es acoger y proteger", ha agregado.

Luego, ha demandado al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que "deje de confundir" con "propuestas ilegales" y, en su lugar, habilite "plazas" para atender a menores porque Ceuta está "desbordada". "No pueden gobernar, porque son una panda de pirómanos, racistas y traficantes de odio", ha espetado la diputada.

Los dos portavoces del grupo plurinacional también han cargado contra el dirigente de Vox, José María Figaredo, por unas declaraciones en las que llamaba a "cazar" a migrantes que cruzaron a Ceuta.