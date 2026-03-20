Sumar reprocha al PSOE que se "escuda excesivamente en las derechas" con rebajas del IVA y se cierra con vivienda

Archivo - El diputado de Compromís Alberto Ibáñez durante una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, a 16 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto de Sumar y diputado de Compromís, Alberto Ibáñez, ha reprochado al PSOE que se "escuda excesivamente en las derechas" con medidas de rebajas de impuestos y se cierra a impulsar medidas en materia de vivienda en el decreto anticrisis que los socios del Gobierno de coalición negocian para paliar las consecuencias de la guerra en Irán.

Moncloa está ultimando aún su plan de medidas para paliar el impacto económico de la guerra en Irán, en el que baraja incluir la rebaja del IVA de los carburantes del 21% al 10%, según han confirmado a Europa Press fuentes conocedoras.

El Ejecutivo, que sigue a esta hora cerrando los detalles de las medidas que se aprobarán este viernes en un Consejo de Ministros extraordinario, prevé introducir además en este plan rebajas fiscales en electricidad, mejoras en el bono social eléctrico y garantías en el suministro energético, según las mismas fuentes.

En una entrevista en 'Las mañanas de RNE', que ha recogido Europa Press, Ibáñez ha señalado que la rebaja del IVA en los carburantes "sin topar precios y sin impuesto a las grandes energéticas" repercutirá de manera "muy clara a las grandes petroleras y no al ciudadano".

A juicio de Sumar, "lo más grave" en esta negociación antes del Consejo de Ministros extraordinario es que el PSOE "se cierra a incorporar medidas en materia de vivienda", a la vez que ha recordado que sí las aceptó en el decreto por la guerra en Ucrania.

Ibáñez ha explicado todos los indicadores internacionales apuntan a que el impacto del conflicto en Irán será "muy fuerte" no solamente repercutiendo en el precio de los alquileres, sino también con las hipotecas variables. "El PSOE tiene que ser valiente y tiene que apretar", ha insistido.

"Tenemos que tomar medidas que ideológicamente quizá no son las nuestras pero, a cambio, hay que pedir un esfuerzo al PP y a Junts. Y el PSOE no se puede parapetar ahí", ha reclamado.