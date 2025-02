Sumar tacha de "vergüenza" que Mazón no estuviera en el Cecopi cuando se mandó la alerta: "Valencia no se lo merece"

MADRID 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de los Comuns y diputada de Sumar en el Congreso, Aina Vidal, ha tachado como una "vergüenza" que el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, no estuviera en el Cecopi cuando se mandó la alerta a la población a las 20.11 del 29 de octubre, y ha asegurado que "Valencia no se merece" que no se sepa aún donde estaba ese día su presidente.

En una entrevista en 'La hora de la 1' de TVE, recogida por Europa Press, la dirigente de Sumar ha reaccionado a la respuesta que la Generalitat ha dado a la comisión de la Dana en las Cortes Valencianas admitiendo que Mazón no estuvo en el momento que se decidió alertar a la población del peligro del temporal.

"Es una vergüenza, yo creo que es la tercera, cuarta versión que vamos a escuchar al respecto. Es una vergüenza, yo creo que ni Valencia ni tampoco el resto de territorios se merecen algo así. No sabemos dónde estaba el presidente, lo que sí que sabemos es que donde tenía que estar no estaba", ha expresado.

Vidal ha recordado que en ese momento "ya había cuerpos flotando", y ya había "ciudades absolutamente anegadas", pero nadie sabe aún qué estaba haciendo el presidente. Tras ello, ha reprochado a Mazón su actitud y su poca capacidad de "hacer algo al respecto en un momento tan dantesco como el que sufrieron los valencianos y valencianas".

Dicho esto, ha resaltado la importancia de la comisión de investigación en las Cortes Valencianas y en el Congreso de los Diputados, que ayer fue aprobada en la Mesa de al Cámara Baja.