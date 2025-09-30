Sumar ve el caso Begoña Gómez como ejemplo de que hay una "minoría de jueces" que persigue a "adversarios políticos

El secretario cuarto de la Mesa del Congreso, Gerardo Pisarello, durante una rueda de prensa anterior a la reunión de la junta de portavoces, en el Congreso de los Diputados, a 9 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El coportavoz de los Comunes y diputado de Sumar, Gerardo Pisarello, ha criticado la causa judicial de la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, que a su juicio pone de manifiesto que hay "una minoría de jueces", en alusión al magistrado Juan Carlos Peinado, "dispuestos a retorcer" el derecho para "perseguir a adversarios políticos".

Cuestionado en rueda de prensa en el Congreso sobre las últimas novedades del denominado caso 'Begoña Gómez', ha explicado que siempre son respetuosos con la justicia pero que, a la vez, deben ser "claros" al denunciar que hay un grupo minoritario de jueces que utiliza instrucciones con fines políticos.

"Hay una minoría de jueces que están dispuestos a retorcer la utilización del Poder Judicial para perseguir a adversarios políticos y que, en muchos casos, actúan como correa de transmisión de otros partidos que tienen representación en este Congreso", ha lanzado durante su comparecencia en una clara alusión también al PP.

Pisarello, miembro de la Mesa del Congreso, ha señalado que se "investigue lo que se tenga que investigar", pero que ello no es óbice para que haya actuaciones judiciales "momo mínimo sospechosas" y que desde el punto de vista estrictamente jurídico merecerían "más de una crítica".