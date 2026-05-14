Sumar ve factible aprobar un nuevo decreto de alquileres si PSOE y Junts demostran su "voluntad política"

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, atiende a los medios de comunicación tras una sesión plenaria en el Congreso, a 28 de abril de 2026, en Madrid (España). - Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID 14 May. (EUROPA PRESS) -

Sumar ha asegurado que ve posible un gran acuerdo político para aprobar la prórroga de contratos de alquiler por decreto, aunque advierte que el pacto depende de la "voluntad política" de PSOE y Junts.

Así lo han trasladado fuentes del socio minoritario del Ejecutivo, después de que el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, haya puesto como "prioridad" volver a presentar en el Congreso la prórroga de los alquileres para "antes del verano".

"Trabajamos con total determinación y estamos convencidos de que existen las condiciones para que haya un acuerdo político suficiente para que salga adelante", ha señalado Bustinduy en declaraciones a los medios en el Hospital Reina Sofía de Córdoba, dentro de un acto de la campaña electoral de Por Andalucía a los comicios del 17M.

POR DECRETO, NO VÍA ENMIENDA

Posteriormente, fuentes de Sumar han remarcado que su prioridad siempre ha sido clara y consiste en aprobar la prórroga vía decreto para dar "certidumbre" a tres millones de personas. Por tanto, van a insistir en intentar que se apruebe de nuevo después de que fuera tumbada en el Congreso con los votos en contra de la derecha, al destacar que cuenta con un amplio apoyo social. Desde el PSOE propusieron introducifr esos cambios vía enmienda a otra ley que se tramite en el Congreso.

Tras recalcar que se esfuerzan también por regular el alquiler de temporada, el socio minoritario del Ejecutivo cree que es posible un acuerdo sobre la prórroga de alquileres, aunque depende de la "voluntad política" de Junts y PSOE, su socio en el Ejecutivo.

Recientemente Sumar manifestó que iba a proponer a los grupos una nueva propuesta de decreto y se mostraba partidario de asumir medidas que reivindica Junts, como bonificaciones fiscales a caseros y la aplicación del IVA franquiciado. Eso sí, enfatizaron que estas dos demandas del partido de Puigdemont apelan a las competencias que ostentan los socialistas, sobre todo al Ministerio de Hacienda.

JUNTS SE ABRÍA A APOYAR UN DECRETO SI HAY DEDUCCIONES FISCALES

En paralelo, Junts se ha mostrado este miércoles abierto a apoyar un decreto del Gobierno en materia de vivienda que prevea deducciones en el IRPF por los gastos de alquiler o hipoteca de una vivienda habitual, y sobre las cantidades depositadas en una cuenta bancaria dirigida a la compra de primera vivienda o la rehabilitación de vivienda habitual.

Así lo explicaron fuentes del partido de Carles Puigdemont después de que la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, avalara esta semana activar incentivos fiscales a la compra y al alquiler de la vivienda, como pedía Junts.

De esta forma, Sumar anima a las distintas partes a presentar propuestas que permitan dibujar el perímetro para un posible pacto, que garantice una mayoría suficiente que garantice la eventual convalidación del decreto en el Congreso.