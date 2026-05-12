Sumar ve "movimientos sospechosos" para denegar la nacionalidad a saharauis y pide al PSOE no poner "palos en la rueda"

La portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional SUMAR, Tesh Sidi, durante una rueda de prensa, en el Congreso de los Diputados, a 12 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 12 May. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Más Madrid adscrita al grupo de Sumar Tesh Sidi ha pedido este martes al PSOE que no ponga "ningún palo en la rueda" a los avances en la proposición de ley para facilitar la nacionalidad española a los saharauis, tras advertir de que están viendo "movimientos bastante sospechosos" ante la denegación de solicitudes de nacionalidad en varias administraciones.

En una rueda de prensa en el Congreso, Sidi ha indicado que lo acordado en la última reunión de la ponencia de la ley, que se desbloqueó el pasado 28 de abril en la Comisión de Justicia, es que "se fije una fecha nada más al volver de las elecciones de Andalucía".

La parlamentaria de origen saharaui ha explicado que las enmiendas trasladadas al resto de grupos son las del PSOE que Sumar está dispuesto a aceptar. Pero ha advertido que si su socio de Gobierno no les apoya en esta ley, la negociarán con otros grupos que están dispuestos a apoyarla, ya que ha defendido antes que se trata de una norma "de consensos mínimos y con muy pocas enmiendas".

"NADIE ENTENDERÍA QUE EL PP VOTARA EN CONTRA"

Sidi ha añadido que "nadie entendería tampoco que el PP votara en contra", porque, según ha recalcado, no se está hablando de "nuevas regularizaciones", sino de personas con situación ya regular en España que simplemente tendrían una reducción del plazo de acceso a la nacionalidad" a dos años en vez de diez años.

Por último, la diputada de Samur ha pedido "responsabilidad" al PSOE, sobre todo para posicionarse a favor "de sus propios votantes y de las familias de acogida", muchas de las cuales, ha señalado, están en sus filas, "incluso diputados, aquí en el Congreso".