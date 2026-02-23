Sumar vuelve a invitar a Podemos a la alianza de izquierdas: "Por supuesto que queremos que formen parte"

1062599.1.260.149.20260223143905 La ministra de Sanidad, Mónica García (i), y la coordinadora general de Sumar, Lara Hernández (d), durante el acto de refundación del proyecto de las izquierdas, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, a 21 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora de Movimiento Sumar, Lara Hernández, ha vuelto a invitar a Podemos y a las formaciones políticas de la izquierda plurinacional a que se sumen a la alianza electoral presentada el pasado sábado en Madrid, insistiendo en la importancia de acudir con un "proyecto político ganador" a las próximas elecciones generales de 2027 que no ceda "ni un escaño" a la "ultraderecha".

"¿Queremos que forme parte de este proyecto Podemos? Por supuesto que sí, pero también Compromís, Chunta Aragonesista, Més per Balears, el Partido Verde y tantas otras fuerzas políticas", ha manifestado en una rueda de prensa desde Madrid, en la que ha reiterado que las cuatro formaciones que integraron el acto --Más Madrid, Izquierda Unida, Comuns y Sumar-- se hacen "cargo" de la "inquietud" y la "preocupación" de la ciudadanía progresista ante el avance de la extrema derecha.

La líder orgánica de Sumar ha señalado que la alianza se encuentra en una fase de "invitación" y "contacto" con las distintas fuerzas de la izquierda estatal y plurinacional. "Hoy queremos insistir en nuestro llamamiento a todas las fuerzas políticas que quieran sumarse, que quieran formar parte de esta casa común de la izquierda", ha indicado.

En ese sentido, ha llamado a construir un proyecto "que ilusione" y "dé esperanzas" al electorado progresista, con un programa "ambicioso" que no se quede "en la defensa de lo ya existente" ni en "vencer a la extrema derecha".

Hernández ha opinado que la semana pasada fue "muy importante" para las izquierdas de España, con dos actos --el de Sumar del sábado y el del pasado miércoles, protagonizado por el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, y el diputado regional de Más Madrid Emilio Delgado-- en los que "resonó la misma música", esto es, la toma del "pulso" de la ciudadanía.

"REFUERZO DE LAS FUERZAS PROGRESISTAS"

La coordinadora de Movimiento Sumar ha defendido que su formación sale del acto de Madrid "con un proyecto político ilusionante" y la "voluntad clara" de construir una candidatura que trascienda las mencionadas cuatro formaciones políticas para acercarse a más partidos y relanzar "proyectos ganadores".

En la misma línea, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha valorado en declaraciones a los periodistas desde el Congreso que el acto del pasado sábado es "un refuerzo de las fuerzas progresistas" que se "hacen cargo del sentir popular", así como de las formaciones progresistas que quieren "seguir avanzando" en la construcción "de un espacio que sea lo más fraterno" y "coordinado" posible.