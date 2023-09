El SUP denunciará a Marlaska por la condecoración a Conde Pumpido y dice que busca "granjearse favores en el TC"

MADRID, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha anunciado este miércoles que denunciará al ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, por la Cruz Roja Honorífica concedida al presidente del Tribunal Constitucional (TC), Cándido Conde Pumpido, que busca "granjearse favores" en beneficio del Gobierno.

Según ha anunciado, el SUP "no solo recurrirá dicha condecoración sino que denunciará al actual ministro de Interior en funciones por un delito de prevaricación".

En opinión del SUP, Conde Pumpido no cumple los requisitos para la distinción de la Policía Nacional y, además, cuestiona "el momento" elegido para incluirlo en el listado de los reconocimientos anuales, coincidiendo con el debate sobre la constitucionalidad de una amnistía para los encausados en el 'procés', que reclaman los partidos independentistas para apoyar la investidura de Pedro Sánchez.

"Parece que lo que subyace de todo esto es una maniobra política para granjearse favores en el TC por parte de su Gobierno", ha apuntado el SUP.

El SUP sostiene que Conde Pumpido, que fue fiscal general del Estado, "no cumple los requisitos mínimos para ser acreedor de tal condecoración" y también recuerda que en el pasado se querelló contra él por sus afirmaciones en las que "acusaba a la Policía Nacional de no perseguir los delitos".

En 2009, el Tribunal Supremo inadmitió la querella interpuesta por varios sindicatos policiales contra el entonces fiscal general del Estado tras afirmar que la Policía no colaboró lo suficiente en las investigaciones sobre las candidaturas de Askatasuna y D3M de cara a las elecciones en el País Vasco.