El SUP pide no detraer patrullas de Ceuta para el mando único y mejorar el alojamiento de policías

La Policía Nacional pone orden en las colas de migrantes en Ceuta - Marcos Moreno - Europa Press

MADRID 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha reclamado este lunes que no se detraigan patrullas de agentes para el dispositivo de seguridad del mando único en Ceuta y mejorar las condiciones sanitarias de los alojamientos de los agentes que atienden a la crisis tras la entrada masiva de migrantes.

Según el SUP, dos 'indicativos zeta' de la propia plantilla de Ceuta están siendo destinados a servicios fijos de seguridad en el Parador y el Hotel Ulises para dar cobertura al dispositivo institucional del mando único del ministro Ángel Víctor Torres, así como a responsables de la Secretaría de Estado de Seguridad.

"Desde el SUP no cuestionamos las medidas de protección que técnicamente puedan establecerse para ninguna autoridad, lo que cuestionamos es que esa cobertura adicional se realice detrayendo efectivos de una plantilla ya tensionada", ha señalado en un comunicado.

DESINFECCIÓN Y REFUERZO DE LIMPIEZA

Además, el SUP ha valorado la respuesta de la Dirección General de Policía "diez días después" de que solicitaran mejorar la vigilancia sanitaria de las instalaciones donde se alojan los policías que atienden a la crisis tras la entrada de 72.000 personas desde Marruecos el pasado 30 de julio.

"Diez días después, la Dirección General de la Policía ha comunicado determinadas actuaciones, entre ellas la solicitud de desinfección de instalaciones, limpieza de vehículos, refuerzo de la limpieza de uniformidad, contratación de lavandería y búsqueda de alternativas de alojamiento", ha apuntado.

El SUP ha demandado más medidas complementarias y un informe donde se detallen las condiciones en las que se encuentran los policías desplazados a Ceuta.

Además, ha censurado que la Dirección General dependiente del Ministerio del Interior haya contestado que las instalaciones utilizadas no son de su titularidad, ya que el sindicato entiende que esto no le exime de la responsabilidad en su limpieza y salubridad.

"Exigimos una revisión inmediata de la distribución de efectivos, que los servicios extraordinarios de protección institucional se cubran con recursos adicionales y no detrayendo policías de la plantilla de Ceuta, y una respuesta completa a las medidas preventivas solicitadas para los funcionarios desplazados", ha concluido el SUP.