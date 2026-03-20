El TS analiza el patrimonio de Ábalos y Koldo para posibles embargos tras no pagar las fianzas de 60.000 euros

Archivo - El exministro Jose Luis Ábalos durante la audiencia preliminar en el Tribunal Supremo este jueves, para tratar las nulidades que plantean las defensas como paso previo al juicio contra el exministro y su exasesor Koldo García.- Pool - Archivo

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

El Tribunal Supremo (TS) ha decidido realizar una "averiguación patrimonial" contra el exministro de Transportes José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García por no haber pagado en plazo los 60.000 euros de fianza que les impuso a cada uno para el juicio el magistrado que investigó presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia.

Así lo ha solicitado el alto tribunal en una diligencia de ordenación, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que da cuenta de que ni el exministro ni su exasesor han prestado la fianza en plazo. Por ello, pide realizar la averiguación a través del Punto Neutro Judicial.

El depósito, añade el escrito, es el solicitado "para cubrir las responsabilidades pecuniarias que pudieran imponérsele" a los dos tras el juicio, que comenzará el próximo 7 de abril.

Cabe recordar que Koldo García pidió al Tribunal Supremo que reclame también una fianza al empresario Víctor de Aldama dada su "exuberante capacidad económica y solvencia material".

Sin embargo, el magistrado instructor, Leopoldo Puente, explicó que "las eventuales responsabilidades civiles que con ello tratan de asegurarse traerían causa de la posible comisión de ilícitos penales que solo a aquéllos --y no a Aldama-- se atribuyen por las acusaciones en esta causa especial".

Puente aludió a posibles indemnizaciones que podrían tener que pagar Ábalos y Koldo en favor de las empresas públicas Ineco y Tragsatec, "constituyendo dichas responsabilidades civiles la parte notablemente sustancial de las posibles responsabilidades pecuniarias cuya satisfacción trata aquí de asegurarse cautelarmente".

CINCO DÍAS DE PLAZO O "SE PROCEDERÁ AL EMBARGO"

El magistrado les reclamó el pasado diciembre fianzas de 60.000 euros y les avisó de que si no presentan dicha cantidad, "les serán embargados bienes en cantidad suficiente para asegurar dicha suma".

Del mimo modo, en enero el Supremo dio un plazo de cinco días a los acusados para que depositasen las fianzas e insistió en que, si no la abonaban, "se procederá al embargo de bienes de su propiedad".

La Fiscalía pide 24 años de prisión para Ábalos, 19 años y medio para Koldo y 7 años para de Aldama. Por su parte, las acusaciones populares, lideradas por el PP, reclaman 30 años de cárcel para el exministro y su exasesor, mientras que para el empresario solicitan la misma pena que el Ministerio Público.

En sus escritos de defensa, tanto Ábalos como Koldo defendieron su inocencia, asegurando que no cometieron ningún delito en la presunta trama de mascarillas por la que se sentarán en el banquillo junto a Aldama.