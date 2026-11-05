El Supremo archiva la causa contra 'Alvise' por la difusión de una PCR falsa de Illa por no haber indicios suficientes

Archivo - El eurodiputado y líder de Se Acabó la Fiesta (SALF), Luis 'Alvise' Pérez, durante una manifestación para exigir la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a 23 de mayo de 2026, en Madrid (España).- A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

El Tribunal Supremo (TS) ha acordado el sobreseimiento de la causa contra el eurodiputado y líder de Se Acabó la Fiesta (SALF), Luis 'Alvise' Pérez, por la difusión en su cuenta de X de una falsa prueba de coronavirus que atribuyó al presidente de Cataluña, Salvador Illa, al considerar que no hay "indicios suficientes" para elevar suplicatorio al Parlamento Europeo.

En un auto recogido por Europa Press, el magistrado instructor del caso, Javier Hernández, señala que no ha identificado indicios suficientes de criminalidad respecto al delito de falsedad "con la mínima consistencia" que justifique el suplicatorio y proceder a la inculpación de 'Alvise'. En paralelo, el alto tribunal también ha pedido el suplicatorio a Bruselas por presunta provocación a desórdenes en una protesta agraria en 2024 a través de su canal de Telegram.

En cuanto a las presuntas injurias, Hernández considera que la acción no alcanzó el nivel de "humillación, grave menosprecio o descrédito" para activar la vía penal, dejando expedita la vía de ejercicios de acciones de naturaleza civil en defensa del derecho que se considere lesionado.

No obstante, subraya que considerar que la vía penal no es la adecuada "no quiere decir, ni mucho menos, que Salvador Illa no tenga derecho a proteger su honor y a reaccionar frente a conductas que injustamente menoscaban su fama o su propia estimación".

"Lo que sí afirmo es que en este caso la vía penal no es la adecuada", apostilla, y manifiesta que esta decisión puede ser recurrida ante el propio instructor y la Sala de lo Penal.

Cerrada esta, el Supremo investiga ahora a 'Alvise' por cinco causas, en las que el alto tribunal ya ha pedido su respectivo suplicatorio: supuesta financiación ilegal de su partido; presunto acoso a la fiscal delegada de delitos de odio en Valencia, Susana Gisbert; presunto acoso y revelación de secretos contra los dos eurodiputados elegidos junto a él en las listas de SALF; presuntas coacciones al exalcalde de Algeciras (Cádiz) José Ignacio Landaluce, y presunto desorden público por mensajes durante una protesta agrícola.

"LLAMAMIENTOS CONCRETOS AL CORTE DE VÍAS PÚBLICAS"

Precisamente, la magistrada Carmen Lamela, instructora de la causa abierta contra el eurodiputado por presunta provocación a desórdenes públicos, ha solicitado un suplicatorio al Parlamento Europeo para continuar la causa penal.

Se trata de un procedimiento abierto el pasado julio por un presunto delito de desorden público por unas publicaciones en su canal de Telegram con "llamamientos reiterados a la ocupación, bloqueo y colapso" de diferentes espacios durante unas protestas agrícolas en febrero de 2024, explicó Lamela cuando inició el procedimiento.

Ahora, la magistrada señala en otro auto al que ha tenido esta agencia de noticias que las publicaciones "permiten apreciar, provisionalmente y a los solos efectos de la solicitud de suplicatorio, que los hechos investigados no se limitan a la expresión de una crítica política, a la adhesión a una protesta social o a la mera convocatoria de una movilización sectorial, sino que incorporan llamamientos concretos al corte de vías públicas".

Y también "al colapso de ciudades, al bloqueo de accesos y centros logísticos y a la coordinación de actuaciones colectivas con aptitud para afectar gravemente al orden público, recogiendo expresiones relativas a la necesidad de aprovechar la insuficiencia de efectivos policiales, mantener la coordinación y perseverancia y apoyar piquetes y bloqueos".

Asimismo, la instructora incide en que los hechos objeto de investigación no se refieren a opiniones o votos emitidos por 'Alvise' "en el ejercicio de sus funciones como diputado del Parlamento Europeo", ya que las publicaciones investigadas se habrían producido entre los días 6 y 10 de febrero de 2024, esto es, con anterioridad a la adquisición de la condición de diputado al Parlamento Europeo.