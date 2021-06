El Supremo archiva la querella de Vox contra Pedro Sánchez y dos ministras por la ayuda a Plus Ultra

Reprocha al partido que traslade a la justicia "el control del ejercicio de los actos del gobierno"

La Sala Tercera del Tribunal Supremo ha archivado una querella presentada por Vox contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y las ministras de Hacienda, María Jesús Montero, y de Industria, Reyes Maroto, por el rescate de 53 millones de euros de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) a Plus Ultra Líneas Aéreas S.A.

En un auto de 10 de junio, los magistrados han desestimado la querella de la formación liderada por Santiago Abascal al no apreciar en los hechos denunciados indicios de delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos por parte de los aforados.

Sobre el resto de personas incluidas en la querella --miembros del Consejo gestor del fondo para las ayudas económicas de la SEPI--, el alto tribunal ha declarado su no competencia, ya que no están aforadas ante el Supremo. La inadmisión coincide con el criterio expresado por la Fiscalía en su informe.

La Sala ha acordado el archivo al considerar que la querella de Vox "no aporta u ofrece algún indicio de su comisión que pueda ser calificado como accesible y racional" y ha recordado que la mera publicación de informaciones en los medios de comunicación no puede justificar sin más la apertura de un procedimiento penal para investigar unos hechos.

"En esas condiciones, no cabe hablar de un verdadero ejercicio de la acción penal, sino de mera remisión al tribunal de una serie de informaciones difundidas públicamente por los medios de comunicación", han señalado los magistrados.

Vox alegó en su querella que Plus Ultra no reúne los requisitos establecidos para ser beneficiada de la ayuda, ya que "no es una empresa estratégica con relevancia en su sector ni tampoco sus pérdidas vienen provocadas por el Covid-19" como exige la norma. Aseguró que la aerolínea atravesaba una grave situación con grandes pérdidas económicas "casi desde su creación".

REQUIERE "INDICIOS SÓLIDOS"

El Supremo ha insistido, además, en que la "mera remisión al contenido de las informaciones supone que quien interpone la querella no asume como propia la imputación de tales hechos ni, por ello, las responsabilidades que podrían derivarse de una eventual falsedad".

En este sentido, ha hecho hincapié en que "la imputación indiciaria a una persona, aforada ante esta Sala, requiere que existan indicios sólidos de la existencia de un delito y de la intervención del aforado".

Los jueces han también han subrayado el hecho de que el propio Vox señala que el órgano competente para aprobar la resolución de las solicitudes de ayuda que pretende que se investiguen es el consejo rector de la SEPI, de lo que resultaría precisa una primera investigación sobre personas no aforadas ante el Supremo.

JUDICIALIZACIÓN DE LA POLÍTICA

La Sala ha reprochado al partido que traslade este tipo de querellas al tribunal y ha recordado que "la legítima confrontación política tiene otros escenarios propios para su realización, sin trasladar a la jurisdicción el control del ejercicio de los actos de gobierno, que deberá reservarse para depurar la responsabilidad penal previa constatación de los precisos indicios que justifiquen la actuación de la jurisdicción".

En el auto, los jueces han subrayado que es necesaria "una mayor concreción de la imputación penal y de las bases indiciarias del hecho y de la participación de los querellados antes de acudir a la jurisdicción" y no una "imputación carente de solvencia indiciaria, a salvo de la mera transcripción y reproducción de noticias de prensa".

JUZGADOS DE MADRID

Tras acudir al Supremo, Vox amplió su querella ante el Juzgado de Instrucción Número 15 de Madrid y añadió los delitos de tráfico de influencias y cohecho. Pidió que se citara como testigo al director general de Plus Ultra y al representante legal de la compañía aérea y de SNIP Aviation. También reclamó que se remitieran los informes de Deloitte, Daiwa Corporte Advisory y la Agencia Estatal de Seguridad Aérea.