El Supremo da tres días a las partes para opinar sobre la petición de suspender el voto a hijos de nacionalizados

MADRID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Supremo ha decidido dar tres días a las partes en el proceso de la llamada 'ley de nietos' para que se pronuncien sobre la petición del partido Iustitia Europa de extender la suspensión del voto a los hijos de los nacionalizados por esa vía.

Según una providencia de este viernes, a la que ha tenido acceso Europa Press, los magistrados acuerdan "no haber lugar a la adopción inaudita parte de las medidas cautelarísimas solicitadas por la representación de la formación".

Pero sí que aceptan "abrir un trámite de audiencia a las partes personadas en el procedimiento para que, por plazo de tres días comunes, contados a partir de la notificación de esta resolución, puedan presentar las alegaciones que consideren oportunas en defensa de sus derechos e intereses legítimos".

Y por "la relevancia de las cuestiones suscitadas y la convocatoria electoral en vigor", la Sala de lo Contencioso-Administrativo habilita para actuaciones en la pieza de medidas cautelares desde el 31 de octubre y todos los días del mes de noviembre.