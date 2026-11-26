Archivo - El exministro de Transportes y exdiputado José Luis Ábalos a su llegada a una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 13 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Supremo ha establecido la liquidación de las condenas impuestas tras el juicio del 'caso mascarillas' al exministro de Transportes José Luis Ábalos, que será en mayo de 2042, y para noviembre de 2040 la de su exasesor Koldo García.

Así consta en una resolución, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que el tribunal que los juzgó junto al empresario Víctor de Aldama --también condenado-- pone fecha a los días que tendrán que pasar en prisión para cumplir sus penas.

La fecha de cumplimiento para el exministro y exdirigente del PSOE queda fijada, en concreto, para el 11 de mayo de 2042, mientras que la de Koldo se fija el 2 de noviembre de 2040.

El alto tribunal condenó a Ábalos a 24 años y tres meses de prisión, y a su exasesor a 19 años y ocho meses, por irregularidades en la compra de mascarillas en la pandemia. A Aldama le impuso cuatro años y medio de cárcel, pero le permitió no pisarla por su colaboración con la justicia durante la investigación y con la condición de que no vuelva a delinquir.

Los magistrados declararon a Ábalos y Koldo culpables de los delitos de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación, mientras que los absolvieron de prevaricación, uso de información privilegiada y falsedad.

A Aldama lo condenaron por delitos de organización criminal y cohecho, pero lo absolvieron de inducción a la prevaricación, aprovechamiento de información privilegiada y falsedad.

Para el tribunal quedaron probadas irregularidades en la adjudicación de 13 millones de mascarillas por parte de entidades de Transportes como Puertos del Estado y Adif a la empresa Soluciones de Gestión, vinculada a Aldama; la remuneración mensual de 10.000 euros para "gastos fijos" de Ábalos, y la contratación de dos mujeres relacionadas con el exministro en empresas públicas, Claudia Montes y Jéssica Rodríguez, a la que la trama pagó el alquiler de un piso.

Asimismo, vieron acreditado el contrato de arrendamiento con opción a compra entre Aldama y Ábalos de un piso en Madrid y el arrendamiento de viviendas en Marbella y La Línea de la Concepción (Cádiz) también con opción de compra por gestiones relacionadas con la emisión de una nota de prensa sobre rescate de Air Europa y para la concesión de una licencia de hidrocarburos.

El tribunal impuso a Ábalos 52.500 euros de multa, 45.750 a Koldo y 72.000 a Aldama, al tiempo que ordenó que el exministro y su exasesor indemnicen a las empresas públicas Ineco y Tragsatec en 34.450 euros y 9.500,54 euros, respectivamente, en concepto de responsabilidad civil, por la contratación a dedo de Rodríguez.

También acordaron decomisar a los tres condenados las ganancias provenientes del delito de cohecho por importe de 430.298 euros: 340.000 euros por los 10.000 mensuales satisfechos por Aldama durante 34 meses, 82.295 euros por la renta del alquiler del piso que disfrutó Rodríguez en la madrileña Plaza de España y 8.000 euros por la renta del chalé de 'Villa Parra' en Marbella (Málaga).