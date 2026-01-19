El Supremo mantiene en prisión a Koldo y Ábalos por "alto" riesgo de fuga ante el juicio de las mascarillas

Archivo - El exministro de Transportes José Luis Abalos a su llegada al Tribunal Supremo, a 27 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Supremo ha acordado mantener en la cárcel al exministro de Transportes José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García al considerar que persiste el "alto" riesgo de fuga que les llevó a prisión provisional ante la proximidad del juicio por presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia.

En sendos autos, recogidos por Europa Press, la Sala de lo Penal desestima los recursos presentados por las defensas, que reclamaban la libertad de ambos.

Ábalos y Koldo recurrieron la decisión que tomó el pasado 27 de noviembre el magistrado instructor del 'caso Koldo', Leopoldo Puente, de enviarlos a prisión provisional, comunicada y sin fianza.

