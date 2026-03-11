El Supremo ofrece a Ineco y Tragsatec personarse en el juicio contra Ábalos y Koldo como pidió Anticorrupción

Archivo - El exasesor del exministro José Luis Ábalos Koldo García a su llegada al Tribunal Supremo, a 23 de junio de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Supremo (TS) ha ofrecido a las empresas públicas Ineco y Tragsatec personarse en el juicio contra el exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama por irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia, tal y como pidió la Fiscalía Anticorrupción.

Así consta en una providencia, recogida por Europa Press, en la que el tribunal que enjuiciará a Ábalos, Koldo y Aldama aprueba la propuesta del fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, en la audiencia preliminar del pasado 12 de febrero.

Luzón pidió ofrecer acciones a las empresas "en la medida en que puedan considerarse perjudicadas" por la contratación supuestamente irregular en esas empresas de mujeres vinculadas a Ábalos.

Cabe recordar que, en su escrito de acusación, la Fiscalía pide que se obligue a Ábalos y Koldo a indemnizar "conjunta y solidariamente" a Ineco --en 34.477,86 euros-- y a Tragsatec --en 9.500,54 euros--.

Por otro lado, el alto tribunal ha trasladado sendas peticiones de libertad del exministro y de Koldo al Ministerio Público y a la acusación popular unificada --liderada por el PP-- para que "formulen las alegaciones que a su derecho convengan" en el plazo de tres días, según otra providencia recogida por esta agencia de noticias.

MÁS DE 75 TESTIGOS

Respecto del resto de peticiones, el tribunal no se opone a que Koldo y su abogada accedan a medios informáticos en el centro penitenciario en el que el exministro y el exasesor se encuentran desde el pasado 27 de noviembre.

Sin embargo, rechaza que Koldo se sitúe junto a su letrada en la celebración del juicio: "La ubicación de los acusados será la misma que en la audiencia preliminar celebrada el pasado día 12 de febrero, salvo en el momento procesal de su declaración, fijada para el final de las sesiones del juicio oral, cuando ocuparán el sitio destinado al efecto".

Durante la audiencia preliminar, los tres acusados fueron colocados una fila detrás de sus abogados. Ábalos y Koldo estuvieron custodiados por policías, ya que permanecen en prisión provisional desde el pasado 27 de noviembre.

El juicio comenzará el 7 de abril a las 10.00 horas y concluirá, según lo previsto, el día 30 de ese mismo mes, cuando se practique la prueba documental y las partes presenten sus informes finales, y se extenderá durante 13 sesiones.

Por el Salón de Plenos del Supremo pasarán más de 75 testigos en este juicio, comenzando el primer día con el hijo del exministro, el hermano de Koldo, socios de Aldama y Jessica Rodríguez, expareja de Ábalos.

La Fiscalía Anticorrupción pide 24 años de prisión para Ábalos, 19 y medio para el exasesor y 7 para Aldama, que ha reconocido la acusación, por presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias, cohecho, malversación y uso de información privilegiada.

Por su parte, las acusaciones populares reclaman 30 años de cárcel para el exministro y su exasesor, mientras que para el empresario solicitan la misma pena que el fiscal.