El Supremo permite a Armengol y Torres declarar por escrito como testigos en el juicio de las mascarillas

Archivo - El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y la presidenta del Congreso, Francina Armengol, en la exposición ‘El Arte en la Lucha por la Libertad', a 4 de febrero de 2025, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Supremo ha autorizado que la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, declaren por escrito como testigos en el juicio sobre las presuntas irregularidades en contratos de mascarillas que sentará en el banquillo al exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama.

Tanto Armengol como Torres habían solicitado no acudir a declarar de forma presencial y hacerlo por escrito por su condición de expresidentes de Baleares y Canarias, así como por sus cargos actuales.

Y en un auto, recogido por Europa Press, los magistrados estiman sus peticiones y precisan que la declaración de cada uno "se ajustará a lo que relaciona el Ministerio Fiscal en su escrito de acusación sobre la influencia y la facilitación de relaciones con las administraciones autónomas que respectivamente presidían".

Los magistrados también trasladan "el apercibimiento de que deben decir la verdad en el informe que emitan", que deberán ser remitidos al tribunal antes del próximo 7 de abril, fecha de inicio del juicio.