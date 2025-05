El Supremo permite a la Miss Asturias vinculada a Ábalos que testifique por videoconferencia desde Gijón

MADRID 16 May. (EUROPA PRESS) -

El instructor del 'caso Koldo' en el Tribunal Supremo (TS), Leopoldo Puente, ha accedido a la petición realizada por Claudia Montes, la Miss Asturias +30 2017 que habría sido contratada en la empresa pública Logirail por "influencia" del ex ministro de Transportes José Luis Ábalos, para que el próximo 21 de mayo a las 10.00 horas declare como testigo, pero lo haga por videoconferencia desde Gijón, en vez de presencialmente, según consta en una providencia recogida por Europa Press.

Estaba previsto que Montes acudiera a testificar al Supremo el pasado 6 de mayo pero no lo hizo por problemas en la notificación, por lo que Puente volvió a llamarla para el día 21, misma fecha en la que ha citado al que fuera jefe de Gabinete de Reyes Maroto cuando era ministra de Industria, Juan Ignacio Díaz Bidart.

Montes será la segunda mujer vinculada a Ábalos en comparecer ante el TS en el denominado 'caso Koldo', toda vez que el pasado 27 de febrero declaró una ex novia del ex ministro de Transportes --Jésica Rodríguez-- que estuvo contratada en otras dos empresas públicas, Ineco y Tagsatec. Ella, en su testifical, reconoció que aunque llegó a cobrar el salario mínimo en ambos casos no realizó trabajo alguno.

Sobre Montes, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil dijo en un informe que "podría haber sido contratada irregularmente en la empresa pública Logirail, vinculada al Ministerio de Transportes" por la "influencia" de Ábalos y "con la relevante colaboración" de su entonces asesor Koldo García, "formando aquella parte del 'círculo personal' del primeramente citado".

Entre los mensajes intervenidos en la causa figura un mensaje que Ábalos envió a Koldo el 8 de octubre de 2019: "¿A la de Gijón no la pueden contratar en Renfe, Adif o alguna de sus subcontratas?". "Lo arreglo", le contestó García.

En el caso de Díaz Bidart, el instructor le citó a petición de las acusaciones populares, que pedían que declarase para explicar si, ciertamente, se produjo una reunión con los empresarios Claudio Rivas y Carmen Pano con la finalidad de tratar la obtención de licencia de operador de hidrocarburos en favor de la empresa Villafuel.

Las acusaciones consideran que la compra del chalet de La Alcaidesa (provincia de Cádiz), que después fue arrendado a Ábalos, podría aparecer vinculada a la obtención de la citada licencia para Villafuel, cuyo administrador sería Rivas.