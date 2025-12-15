El Supremo rechaza el intento de Cerdán de frenar la investigación de la AN sobre los pagos en metálico del PSOE

El exsecretario de organización del PSOE Santos Cerdán a su salida de la prisión de Soto del Real, a 19 de noviembre de 2025, en Soto del Real, Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha rechazado el intento del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán de frenar la investigación que la Audiencia Nacional mantiene abierta sobre los pagos en metálico que el partido realizó al exministro José Luis Ábalos y al exasesor ministerial Koldo García.

En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, el instructor desestima el recurso de reforma que presentó la defensa de Cerdán --y al que se adhirieron Ábalos y Koldo-- contra su decisión de autorizar la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil el acceso al contenido de "todas las diligencias digitales intervenidas" por orden del Supremo en el marco del 'caso Koldo' para nutrir la línea de investigación relativa a dichos abonos en efectivo que dirige ahora el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno.

Así las cosas, Puente se ratifica y reitera que los agentes de la Benemérita podrán tener acceso a dicho material en el marco de la investigación que encabeza el Juzgado Central de Instrucción Número 2 sobre las "posibles irregularidades advertidas en los pagos efectuados en metálico por dicho partido político".

El instructor insiste en que, "a partir de la existencia de determinados hallazgos efectuados en la presente causa especial", envió al juez Moreno "ciertas declaraciones testificales y de información documental facilitada por el PSOE" para que decidiera si veía pertinente investigar las supuestas irregularidades.

En este punto, recuerda que Moreno le pidió autorización para "que la unidad policial judicial designada" --la misma que actúa en el Supremo-- pudiera "tener acceso al contenido de las evidencias digitales intervenidas" en las diligencias acordadas por el alto tribunal.

Según consta en el auto, el juez de la Audiencia Nacional también solicitó que se le enviaran "aquellas diligencias que tengan relevancia para el objeto de la investigación de los hechos de aquella pieza". "Así se acordó y es esta la resolución que ahora se recurre", explica Puente al desestimar las quejas de la defensa de Cerdán.

Por último, el magistrado subraya que "la totalidad de las evidencias digitales intervenidas en esta causa especial lo han sido sobre la base de sendas resoluciones judiciales" que, a su juicio, "colman plenamente" las exigencias fijadas en la ley.