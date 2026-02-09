El Supremo rechaza que Koldo comparezca esta semana en la comisión de investigación del Parlamento de Navarra

Archivo - El exasesor del exministro José Luis Ábalos, Koldo García, comparece en la comisión del Senado sobre la investigación de las mascarillas durante el COVID-19, a 22 de abril de 2024, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Supremo ha rechazado la petición del Parlamento de Navarra para que el exasesor ministerial Koldo García comparezca este miércoles en su comisión de investigación sobre adjudicaciones públicas, ya que al día siguiente tiene que asistir a la audiencia preliminar previa al juicio sobre presuntas irregularidades en la compra de mascarillas.

Así consta en una providencia, recogida por Europa Press, en la que los magistrados que juzgarán a Koldo, el exministro de Transportes José Luis Ábalos y el empresario Víctor de Aldama deniegan la autorización solicitada por la Cámara foral.

Los magistrados señalan que el exasesor de Ábalos tiene que comparecer este jueves en el Supremo en calidad de acusado y de forma presencial para esa audiencia preliminar, "lo que hace incompatible con la misma su traslado a Navarra" desde la cárcel madrileña de Soto del Real, donde se encuentra en prisión provisional desde el pasado 27 de noviembre como el exministro.

Koldo y Ábalos están obligados a acudir por ley a la vista del Supremo aunque solo intervengan sus abogados, que expresarán sus alegaciones contra la celebración del juicio, ya que defienden que los dos son inocentes y reclaman su puesta en libertad.

La presidenta de la comisión de investigación del Parlamento navarro, Irati Jiménez, explicaba en un escrito dirigido al Supremo que el objeto de la comparecencia de Koldo versará acerca de su conocimiento sobre "su posible vinculación con las licitaciones y adjudicaciones" en las que indaga la comisión de investigación.

Ya el pasado enero, el magistrado del Supremo que instruyó el 'caso Koldo', Leopoldo Puente, acordó que no procedía otorgar la autorización interesada por el presidente del Senado para que el exministro Ábalos asistiera a una citación de la comisión de investigación de la Cámara Alta sobre esta causa, ante "la singular premura de la solicitud referida".