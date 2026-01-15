El Supremo rechaza la reclamación de Koldo de imponer fianza a Aldama ante el juicio de las mascarillas

Archivo - El empresario Víctor de Aldama, a 18 de junio de 2025, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Supremo ha rechazado la petición del exasesor ministerial Koldo García de que se imponga fianza al empresario Víctor de Aldama de cara al juicio por las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia.

A través de una providencia, recogida por Europa Press, el magistrado instructor del 'caso Koldo', Leopoldo Puente, señala que la razón de la fianza de 60.000 euros que sí ha impuesto tanto al exasesor como al exministro José Luis Ábalos no es debido a que ellos dos se encuentren en prisión provisional y Aldama en libertad.

El magistrado explica que "la razón es más simple", precisando que "las eventuales responsabilidades civiles que con ello tratan de asegurarse traerían causa de la posible comisión de ilícitos penales que solo a aquéllos (y no a Aldama) se atribuyen por las acusaciones en esta causa especial".

Concretamente, Puente alude a posibles indemnizaciones en favor de las empresas públicas Ineco y Tragsatec, "constituyendo dichas responsabilidades civiles, tal y como también se explica en el auto de apertura de juicio oral, la parte notablemente sustancial de las posibles responsabilidades pecuniarias cuya satisfacción trata aquí de asegurarse cautelarmente".

Koldo pidió que se le impusiera fianza también a Aldama alegando que la responsabilidad civil tiene que ser "solidaria entre todos ellos" --los tres procesados-- y dada su "exuberante capacidad económica y solvencia material".