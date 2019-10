El Supremo rechaza otro intento de la familia Franco de anular la providencia que facultaba la entrada a la basílica

Actualizado 22/10/2019 18:09:42 CET

458060.1.644.368.20191022115417

MADRID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo que ha avalado la exhumación de los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos ha rechazado este martes otro intento de la familia del dictador de anular la providencia por la que este órgano facultó la entrada del Gobierno en la basílica para acometer los trabajos de retirada de los restos, han señalado a Europa Press en fuentes del alto tribunal.

Los familiares impugnaron al considerar que vulnera la inviolabilidad de la basílica ante la negativa del prior administrador a autorizar la entrada en ella para llevar a efecto los acuerdos del Consejo de Ministros en su día recurridos.

En un auto dado a conocer este martes, el alto tribunal responde que "la resolución ahora cuestionada no infringe la inviolabilidad de la basílica y la ulterior negativa del prior administrador no introduce ningún elemento nuevo una vez que se ha afirmado que la exhumación no es contraria al artículo 1.5 del Acuerdo de la Santa Sede sobre Asuntos Jurídicos, que --debemos reiterarlo-- garantiza la inviolabilidad de los lugares de culto de acuerdo con las leyes".

"Precisamente son conformes con las leyes y ninguna lesión causan a los derechos fundamentales invocados por los recurrentes los acuerdos del Consejo de Ministros, según hemos explicado. Por eso, tuvimos por decaída la inicial negativa del Prior Administrador y, por esa misma razón, la nueva carece de fundamento y no puede ser obstáculo ya a su ejecución en virtud de una sentencia firme", añaden los magistrados."En fin -concluye el auto--, nada de cuanto acabamos de decir es desconocido para los recurrentes pues está explicado en la sentencia".

Los magistrados tienen aún sobre la mesa varios recursos de reposición que contienen reclamaciones para tratar de parar, en el último minuto, los trabajos que el Gobierno tiene previsto acometer el próximo jueves en la Basílica. Han sido presentados tanto por la familia del dictador como de la Fundación Franco y la comunidad benedictina del Valle.

La defensa ejercida en nombre de los nietos de Francisco Franco volvió a pedir la semana pasada al alto tribunal que paralizara la retirada de los restos de la basílica.

Concretamente --y a pesar de que ya es una cuestión resuelta-- volvían a insistir en que se suspendieran cautelarmente los acuerdos del Consejo de Ministros de 15 de febrero y de 15 de marzo de 2019, con los que se aprobó la exhumación, y que ya han recibido el aval del Supremo en sentencia firme del pasado 30 de septiembre.

La familia Franco entiende que aún hay posibilidad de hacerlo debido a que se han interpuestos nuevos recursos contra el acuerdo adoptado por el Gobierno de Pedro Sánchez de poner fecha a la exhumación antes del próximo viernes, 25 de octubre. No obstante, fuentes del alto tribunal apuntan a que la petición será previsiblemente rechazada, al tratarse de un asunto ya resuelto.

La Sala tiene pendiente también una reclamación similar de la Fundación Franco y otra de los benedictinos, que serán resueltas en los próximos días ya que en este caso aún no han llegado las alegaciones reclamadas a la Abogacía del Estado al respecto, según las mismas fuentes.