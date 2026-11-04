El Supremo requiere a Ábalos, Koldo y Aldama pagar 647.000 euros por su condena en el 'caso mascarillas'

Archivo - El empresario Víctor de Aldama en el banquillo de los acusados durante el juicio por el 'caso mascarillas' en el Tribunal Supremo, a 7 de abril de 2026, en Madrid (España). - Pool - Archivo

MADRID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Supremo ha requerido al exministro de Transportes José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama que paguen, en el plazo de 15 días, los 647.000 euros a los que fueron condenados por el 'caso mascarillas' en concepto de multas, decomisos e indemnizaciones.

A través de un auto, recogido por Europa Press, la Sala de lo Penal abre así la fase ejecutoria de la sentencia dictada el pasado junio y que impuso 24 años de cárcel a Ábalos, 19 a Koldo y cuatro a Aldama, que se libró de entrar por su colaboración con la justicia.

Los magistrados que les juzgaron trasladan el requerimiento a los condenados del pago de multas, del decomiso de las cantidades provenientes del delito de cohecho y las indemizaciones a las empresas públicas Ineco y Tragsatec.

En concreto, el alto tribunal requiere a Ábalos el pago de multas por 52.500 euros, a su exasesor de 45.750 euros y al comisionista por 75.000 euros.

También son requeridos para proceder al pago del decomiso de las cantidades provenientes del delito de cohecho, indicando que la sentencia cifró los beneficios en 430.298 euros, "cantidad en la que se han beneficiado los tres condenados y del que Aldama era el encargado de repartirlo".

"Consecuentemente, la Sala considera procedente señalar una responsabilidad solidaria respecto a la condena objeto del comiso entre los condenados hasta cubrir la totalidad de las ganancias obtenidas por el grupo en los términos declarados en la sentencia", explica.

Los magistrados requieren a Ábalos y Koldo a que indemnicen "conjunta y solidariamente" a Ineco y Tragsatec con 34.450 y 9.500,54 euros, respectivamente, en concepto de responsabilidad civil. Se trata de las empresas en las que fue colocada Jéssica Rodríguez, la expareja del exministro, y de las que cobró sin trabajar.

Para estos pagos, el alto tribunal otorga un plazo de dos semanas, tras el cual "se procederá por la vía de apremio en el caso de las multas y las indemnizaciones". Así, encarga a la Oficina de Recuperación y Gestión de Archivos (ORGA) la gestión y realización de las cantidades decomisadas respecto de los tres condenados.

Y acuerda practicar "las correspondientes liquidaciones de condena de las penas" de cárcel del exministro y su exasesor con la prevención del tiempo de cumplimiento máximo establecido en la sentencia: 16 años y medio para Ábalos y 15 para Koldo.

Respecto de Aldama, el Supremo le requiere para que comparezca semestralmente ante el tribunal "para informar de sus actividades laborales, mercantiles o empresariales", y le da un plazo de dos semanas "para ratificar el consentimiento a la realización de un año de trabajos en beneficio de la comunidad", condiciones incluidas por el Supremo al acordar suspender su entrada en prisión.