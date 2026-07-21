El Supremo solicita a la Eurocámara poder investigar a 'Alvise' por presuntas coacciones al alcalde de Algeciras

Archivo - El eurodiputado y líder de Se Acabó la Fiesta (SALF), Luis 'Alvise' Pérez, durante una manifestación para exigir la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a 23 de mayo de 2026, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Supremo ha solicitado al Parlamento Europeo que suspenda la inmunidad del eurodiputado y líder de Se Acabó La Fiesta (SALF), Luis 'Alvise' Pérez, para poder investigarle por la querella que presentó en su contra el alcalde de Algeciras (Cádiz) y senador del Grupo Mixto, José Ignacio Landaluce, por presunto delito de coacciones o amenazas.

Mediante un auto recogido por Europa Press, el magistrado de la Sala de lo Penal instructor del caso, Antonio del Moral, acuerda dirigir un suplicatorio a la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola.

Del Moral recuerda que la querella recoge diversos comentarios de 'Alvise' en su canal público en la red social Telegram que instaban a Landaluce a dimitir de su cargo de alcalde "con la advertencia de que, de no hacerlo, haría públicos contenidos relativos a comportamientos presuntamente delictivos", algo que para el magistrado podría ser constitutivo de delitos de coacciones o, alternativamente, de amenazas.

Cuando abrió el caso, la Sala de lo Penal indicó que "la estructura condicional del anuncio, la referencia a la disponibilidad de los materiales y la fijación incluso de plazos temporales para su eventual publicación permiten apreciar, en este momento procesal, la concurrencia de los elementos objetivos característicos" de ese presunto delito, "en cuanto se exterioriza un mal futuro cuya ejecución aparece dependiente de la voluntad del autor".

Se trata del cuarto suplicatorio elevado desde el Supremo en causas abiertas a 'Alvise'. De los otros tres ya cursados, dos ya han sido concedidos: el que le investiga por presunto delito de financiación ilegal de partido por la recepción de 100.000 euros en efectivo del empresario de criptomonedas Álvaro Romillo, y la que tiene abierta por mensajes relativos a la fiscal delegada para delitos de odio y discriminación de Valencia. El tercero es el referido a supuesto acoso y revelación de secretos contra los dos eurodiputados elegidos junto a él en las listas de SALF.

Aparte de esas cuatro causas, el eurodiputado tiene actualmente abiertas en el alto tribunal otras dos: una por la presunta difusión de una prueba falsa de Covid del exministro de Sanidad y presidente de la Cataluña, Salvador Illa, y otra por presunta instigación de desórdenes públicos durante unas protestas agrícolas.