Susana Díaz considera "duro" la imputación de Zapatero por el caso Plus Ultra: "Nunca le he visto interés económico"

Archivo - La ex presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz saluda a el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en la inauguración del XV Congreso del PSOE de Andalucía. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

MADRID 19 May. (EUROPA PRESS) -

La senadora y expresidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, considera que la imputación del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, es "duro" y ha asegurado que la noticia le "entristece" pues nunca ha visto "interés económico" al expresidente.

"Le he conocido a él en estos años, nunca le he visto interés económico", ha asegurado Díaz tras conocer la noticia en una entrevista en 'Antena 3', recogida por Europa Press, en la que también ha reconocido estar "fría".

De este modo, ha respondido a la imputación de Zapatero por parte de la Audiencia Nacional por haber cometido presuntamente los delitos de tráfico de influencias, entre otros delitos, en el marco del 'caso Plus Ultra', en el que se investiga el rescate de 53 millones de euros de la aerolínea venezolana por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez durante la pandemia del COvid-19.