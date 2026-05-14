Susana Díaz cree que Marlaska "se equivocó" al no ir al funeral de los guardias civiles: "Dejó sola a María Jesús"

La senadora del PSOE y expresidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, durante un acto público de campaña. A 13 de mayo de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). - Joaquín Corchero - Europa Press

MADRID 14 May. (EUROPA PRESS) -

La senadora del PSOE y expresidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, considera que el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, tendría que haber asistido al funeral de los dos guardias civiles que fallecieron el pasado viernes tras colisionar con sus embarcaciones mientras perseguían a una narcolancha.

Así lo ha asegurado al ser interpelada por ello en una intervención en 'Cuatro', recogida por Europa Press, en la que ha dicho que cree que el titular de Interior "se equivocó" al ir a las islas Canarias a ver como desalojaban el crucero 'MV Hondius' con contagiados de hantavirus, pues ahí ya estaban los ministros de Sanidad, Mónica García, y de Memoria Histórica y Política Territorial, Ángel Víctor Torres.

"Dejó sola a María Jesús. María Jesús estuvo donde tenía que estar, pero él también debería haber ido al funeral", ha explicado Díaz respecto a que la candidata del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, fue sola al funeral, cuando, en su opinión, tendría que haber ido acompañada de Marlaska.

Dicho esto, ha negado que el ministro tenga que dimitir y ha sostenido que "tiene que asumir una parte de responsabilidad", tanto este Ejecutivo como del anterior, respecto a la situación del Estrecho de Gibraltar y del río Guadalquivir en la que asegura que la Guardia Civil tiene menos medios que los narcotraficantes de la zona: "No podemos mandar a nuestros guardias civiles sin medios a esa contienda".